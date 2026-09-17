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Kina je pozvala Iran i Sjedinjene Američke Države (SAD) da pokažu razum i uzdržanost, vrate se Memorandumu o razumevanju i uključe se u suštinske konsultacije, izjavio je danas kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, prenela je britanska agencija Rojters.

"Pozivamo sve strane da preduzmu efikasne mere da se što pre ponovo otvori Ormuski moreuz, kako bi se zaštitila stabilnost transporta i međunarodnih lanaca snabdevanja energijom i transporta", rekao je Vang Ji i dodao da Kina "ne želi da vidi dalje zaoštravanje regionalnih tenzija".

Teheran i Vašington trebalo bi da "ponovo uspostave mehanizam pregovora zasnovan na do sada postignutom konsenzusu", rekao je Vang Ji iranskom ministru spoljnih poslova Abasu Aragčiju, koji je u jednodnevnoj poseti Pekingu.

Ti razgovori između dvojice diplomata održani su nedelju dana pre zakazanog sastanka između kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa u Vašingtonu.

1/18 Vidi galeriju Donald Tramp i Si Đinping na banketu u Zlatnoj sobi Velike dvorane naroda u Pekingu koji je kineski predsednik priredio za američkog kolegu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je u utorak da će Tramp i Si nastaviti razgovore o finansijskim vezama Irana i Kine sa Teheranom, koje Vašington nastoji da isključi iz zapadnih finansijskih sistema.

Peking, glavni kupac iranske nafte, više puta je naglašavao potrebu za obnavljanjem normalne i bezbedne plovidbe kroz Ormuski moreuz, ali se uglavnom uzdržavao od direktnog osporavanja pretnji Teherana pomorskom brodarstvu.

"Trenutna situacija još jednom pokazuje da je postojeća bezbednosna arhitektura na Bliskom istoku neadekvatna i da se mora reformisati i ojačati", rekao je kineski ministar spoljnih poslova.

Kina je spremna da promoviše mir, pravičnost i pravdu u regionu, a njena politika prema Iranu je ostala dosledna i stabilna, dodao je Vang.