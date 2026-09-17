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Kineska kompanija Unipath predstavila je humanoidnog robota koji u demonstraciji samostalno obavlja niz kućnih poslova – od pripreme hrane i čišćenja do nameštanja kreveta i rukovanja kućnim aparatima. Ipak, za sada nije poznato kada će ovaj robot biti dostupan za kupovinu.

Ideja o robotu koji vodi domaćinstvo decenijama je pripadala naučnoj fantastici, ali snimci kineske kompanije Unipath prikazuju humanoida koji se kreće kroz dom i obavlja različite svakodnevne zadatke.

U demonstraciji robot priprema hranu, čisti podove, namešta krevet, rukuje kućnim aparatima i servira hranu. Predstavljen je kao sistem koji bi mogao da preuzme deo kućnih obaveza i da pomogne u organizaciji domaćinstva.

Pojava ovakvih robota pokazuje kako se razvoj veštačke inteligencije sve više povezuje sa robotikom i fizičkim radom. Dok su se sistemi veštačke inteligencije do nedavno uglavnom razvijali za digitalne zadatke, kompanije širom sveta sada pokušavaju da ih primene i na mašine koje mogu da se kreću, prepoznaju okruženje i obavljaju fizičke poslove.

Kina je u junu pokrenula nacionalnu inicijativu čiji je cilj da do kraja 2026. više od 10.000 humanoidnih robota bude uvedeno u komercijalnu upotrebu, u više od 100 scenarija primene. Razvoj ove industrije deo je šireg nastojanja da se robotika primeni u proizvodnji, logistici, maloprodaji, zdravstvu i drugim oblastima.

Ipak, put do potpuno autonomnog kućnog robota koji može da obavlja gotovo sve poslove u domaćinstvu još nije završen. I najnapredniji humanoidni roboti i dalje imaju ograničenja, a za složenije zadatke neki sistemi mogu da se oslone i na ljudski nadzor ili daljinsko upravljanje.

Jedan od primera je NEO kompanije 1X, koji je namenjen upravo za upotrebu u domaćinstvu. Za razliku od Unipath-ovog robota, za koji trenutno nema objavljenog datuma prodaje ni zvanične cene, NEO je već dostupan za pretprodaju. Njegova cena za rani pristup iznosi 20.000 dolara, dok kompanija nudi i mogućnost pretplate od 499 dolara mesečno. Isporuke za kupce u Sjedinjenim Američkim Državama planirane su već na kraju 2026. godine.

To, međutim, ne znači da su kućni humanoidni roboti već spremni da u potpunosti zamene čoveka u domaćinstvu. Za sada je reč o tehnologiji koja se ubrzano razvija i koja postepeno prelazi iz laboratorija i demonstracija u stvarne domove i komercijalnu upotrebu.

Budućnost u kojoj robot kuva, čisti i namešta krevet zato više nije samo naučna fantastika – ali je još rano reći da je već postala svakodnevna stvarnost.