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Telo Brazilke Gabrijele Kverino (26), koja je nestala nakon teške nesreće u Venecijanskoj laguni, pronađeno je. Njen suprug, italijanski ribar Šon Mikieli (25), takođe je poginuo u sudaru njihovog malog čamca i vodenog taksija.

Par je bio u braku samo tri meseca i očekivali su svoje prvo dete, javili su italijanski mediji.

Telo mlade žene pronađeno je nakon trodnevne potrage u blizini ostrva Kampalto, oko dva kilometra od mesta nesreće. Vest je potvrdio gradonačelnik Venecije Simone Venturini.

- Nažalost, telo Gabrijele Kverino pronađeno je u laguni. Ovo otkriće gasi poslednju nadu i bolno okončava tragediju koja je poslednjih nekoliko dana držala ceo grad u neizvesnosti - rekao je Venturini.

1/4 Vidi galeriju Mladi bračni par stradao u Veneciji samo tri meseca nakon venčanja Foto: Društvene mreže printscreen

Otišli ​​su čamcem pre zore

Nesreća se dogodila rano u subotu ujutru u kanalu Tesera, koji povezuje Veneciju sa područjem aerodroma Marko Polo.

Mikieli i Kverino su napustili Burano oko 5 sati ujutru. Radio je kao ribar, a njegova supruga ga je često pratila. Tog jutra su otišli ​​da nabave mamac za pecanje.

Oko pola sata kasnije, njihov mali čamac se sudario sa vodenim taksijem.

Mikeli je pronađen teško povređen nakon sudara. Zadobio je tešku povredu glave i hitno je operisan u bolnici u Mestreu, ali lekari nisu uspeli da ga spasu. Njegova smrt je potvrđena nakon postupka za otkrivanje moždane smrti.

Gabrijela je nestala nakon sudara.

Ronioci i helikopteri su tragali danima

U potrazi su učestvovali vatrogasci, karabinjeri, ronioci, helikopteri i plovila prilagođena za pretragu plitkih delova lagune.

Njena torba, dokumenti i lične stvari su ranije pronađeni u vodi, a istražitelji su bili uvereni da je bila u čamcu sa suprugom u vreme sudara.

Telo je na kraju pronađeno u blizini Kampalta. Prema početnim pregledima, kod njega su pronađene povrede koje ukazuju na nesreću, a tužilaštvo je naložilo obdukciju za obe žrtve.

Vozač vodenog taksija pod istragom

Italijanski tužioci su pokrenuli istragu zbog sumnje na ubistvo u pomorskom saobraćaju.

Tridesetosmogodišnji vozač vodenog taksija je pod istragom. Istražiteljima je rekao da nije video mali čamac pre sudara.

Ostaje da se utvrdi kojom brzinom se taksi kretao, da li su obe posade pravilno koristile svetla i da li je bilo grešaka u manevrisanju. Na tom delu kanala nema kamera koje bi zabeležile sudar.

Istražitelji takođe pokušavaju da dođu do dve američke turistkinje koje su bile u vodenom taksiju i koje bi mogle biti ključni svedoci nesreće.