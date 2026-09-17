UN RAZMATRAJU VELIKU OPERACIJU POD ZEMLJOM: Evo šta planiraju da urade nakon ruskih udara
- UN razmatraju premeštanje humanitarne pomoći u podzemne bunkere u Ukrajini, nakon ruskih udara na 10 skladišta i štete vredne milione dolara.
- Koordinator Matijas Šmale kaže da se uvode dodatne mere zaštite, a UN odlažu nove kupovine pomoći i ulažu u oklopna vozila i detekciju dronova.
Ujedinjene nacije razmatraju premeštanje humanitarne pomoći u podzemne bunkere u Ukrajini nakon što su ruski vazdušni napadi pogodili 10 njihovih skladišta, uništivši pomoć vrednu milione dolara.
Koordinator UN za humanitarna pitanja u Ukrajini, Matijas Šmale, rekao je da organizacija razmatra podzemno skladištenje kao način da smanji izloženost humanitarne pomoći ruskim vazdušnim napadima. UN takođe odlažu dalje kupovine pomoći, izvestio je Rojters.
Jedno od glavnih skladišta medicinske opreme Svetske zdravstvene organizacije napadnuto je ranije u septembru, dok su drugi napadi Rusa uništili higijenske komplete i školski pribor namenjen deci, rekao je Šmale za Rojters.
- Ovi namerni napadi na skladišta su novi trend poslednjih meseci - rekao je Šmale.
Dodatne mere bezbednosti i zamena uništenih zaliha takođe povećavaju troškove humanitarnih operacija u Ukrajini.
"Čini se kao da se linija fronta pomera u vazduh", rekao je za Rojters. "To takođe znači dodatne troškove za poreske obveznike, koji na kraju dana plaćaju robu koju UN i drugi humanitarni radnici donose".
Rojters je izvestio da UN takođe ulažu u dodatnu opremu za zaštitu svog osoblja, uključujući oklopna vozila i sisteme za detekciju dronova.
Organizacija posebno razmatra zahteve ukrajinskih vlasti za mobilna skloništa namenjena zaštiti civila od dronova u javnim prostorima, uključujući i blizu autobuskih stanica.
Ranije, 23. avgusta, ruski napad dronom pogodio je skladište ukrajinskog Crvenog krsta u Hersonu, uništivši ili oštetivši humanitarnu pomoć u vrednosti od oko 550.000 evra.
U objektu su se skladištili medicinski materijal, ćebad, higijenski kompleti i oprema namenjena da pomogne zajednicama da se pripreme za zimu i odgovore na ruske napade.