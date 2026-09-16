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Medved je usmrtio 66-godišnju ženu u sibirskom regionu Krasnojarsk, saopštile su u sredu ruske istražne vlasti, što je najnoviji smrtonosni susret u trenutku kada se izveštava o porastu broja napada medveda širom Rusije ove godine.

Istražni komitet Rusije saopštio je da je žena pronađena mrtva u udaljenom selu Verhnji Kebez, oko 3.400 kilometara istočno od Moskve.

Istražitelji su objavili fotografije seoske drvene kuće i dvorišta, za koje se pretpostavlja da pripadaju stradaloj ženi.

Vest o smrtonosnom napadu stigla je nakon što su zvaničnici na poluostrvu Kamčatka, na ruskom Dalekom istoku, saopštili da su ubili medveda koji je ušao u dvorište škole u selu Palana.

Najmanje petoro stradalih za mesec dana

Prema navodima stručnjaka, u Rusiji je od početka godine zabeleženo oko 20 napada medveda, iako nije poznato koliko ih je imalo smrtni ishod. Državni mediji navode da su medvedi samo tokom proteklog meseca u Sibiru usmrtili najmanje pet osoba.

Rusko Ministarstvo prirodnih resursa i ekologije odbacilo je tvrdnje da je ove godine došlo do povećanja broja napada, navodeći da se godišnje obično beleži između 20 i 30 takvih slučajeva. Rekordna 2014. godina završena je sa 166 napada medveda.

Ministarstvo smatra da je nedavnoj zabrinutosti javnosti zbog susreta sa medvedima doprinelo širenje snimaka na društvenim mrežama.