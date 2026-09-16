KRVOLOČNA ZVER UPALA U DVORIŠTE Žena (66) rastrgnuta na komade! Opšta panika u selu zbog medveda
- Medvedi su tokom proteklog meseca u Sibiru ubili najmanje pet osoba, dok je od početka godine širom Rusije zabeleženo oko 20 napada.
- Populacija mrkih medveda u Rusiji više se nego udvostručila od 1990. godine i sada broji oko 307.000 jedinki.
Medved je usmrtio 66-godišnju ženu u sibirskom regionu Krasnojarsk, saopštile su u sredu ruske istražne vlasti, što je najnoviji smrtonosni susret u trenutku kada se izveštava o porastu broja napada medveda širom Rusije ove godine.
Istražni komitet Rusije saopštio je da je žena pronađena mrtva u udaljenom selu Verhnji Kebez, oko 3.400 kilometara istočno od Moskve.
Istražitelji su objavili fotografije seoske drvene kuće i dvorišta, za koje se pretpostavlja da pripadaju stradaloj ženi.
Vest o smrtonosnom napadu stigla je nakon što su zvaničnici na poluostrvu Kamčatka, na ruskom Dalekom istoku, saopštili da su ubili medveda koji je ušao u dvorište škole u selu Palana.
Najmanje petoro stradalih za mesec dana
Prema navodima stručnjaka, u Rusiji je od početka godine zabeleženo oko 20 napada medveda, iako nije poznato koliko ih je imalo smrtni ishod. Državni mediji navode da su medvedi samo tokom proteklog meseca u Sibiru usmrtili najmanje pet osoba.
Rusko Ministarstvo prirodnih resursa i ekologije odbacilo je tvrdnje da je ove godine došlo do povećanja broja napada, navodeći da se godišnje obično beleži između 20 i 30 takvih slučajeva. Rekordna 2014. godina završena je sa 166 napada medveda.
Ministarstvo smatra da je nedavnoj zabrinutosti javnosti zbog susreta sa medvedima doprinelo širenje snimaka na društvenim mrežama.
Prema podacima ministarstva, populacija mrkih medveda u Rusiji više se nego udvostručila od 1990. godine i sada broji oko 307.000 jedinki.
(Kurir.rs/TheMoscowTimes)