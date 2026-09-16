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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je spreman da organizuje izbore, ali da je praktično, pravno i bezbednosno nemoguće sprovesti takvo glasanje usred sukoba sa Rusijom.

"Spreman sam da to učinim sutra. Ali u ratnim uslovima to nije moguće, ne samo zbog Ustava i izbornog zakona, već pre svega iz bezbednosnih razloga", rekao je Zelenski za američku televizijsku mrežu CBS.

Ukrajinski predsednik je istakao teškoće u organizovanju glasanja dok su škole zatvorene, a gotovo devet miliona građana živi u inostranstvu.

Zelenski je takođe ukazao na bezizlaznu situaciju u kojoj se nalazi stanovništvo na teritorijama pod ruskom okupacijom.

"Da li će glasati? Kako? I ko će nadgledati glasanje dok su tamo raspoređeni ruski vojnici?", upitao je Zelenski i dodao da je Moskva dosledno odbijala predloge o prekidu vatre koji bi mogli da omoguće takav demokratski proces.

Foto: Nemanja Nikolić

Na pitanje o zahtevima pojedinih ukrajinskih političara, uključujući bivšeg ministra odbrane Mihaila Fedorova, za održavanje vanrednih izbora, predsednik je odbacio tu ideju kao "grešku" motivisanu ličnom ambicijom.

"Tokom rata, mir je apsolutni prioritet. Politika nije čak ni na drugom mestu liste. Za građane, ona je na 100. mestu po važnosti. Njihove brige su preživljavanje, obrazovanje i život", naglasio je Zelenski.

Ukrajinski zakon zabranjuje održavanje izbora dok je na snazi ratno stanje. Ono je uvedeno predsedničkim ukazom posle početka ruske invazije 24. februara 2022. godine, a nakon što ga je parlament odobrio, redovno je produžavano.

Član 19. zakona o pravnom režimu ratnog stanja izričito zabranjuje održavanje predsedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora tokom tog perioda. Istovremeno, zakon predviđa kontinuitet rada institucija.

Ustav propisuje da se mandat parlamenta produžava sve dok Vrhovna rada, izabrana nakon ukidanja ratnog stanja, ne preuzme dužnost. Pored toga, član 108. predviđa da ukrajinski predsednik nastavlja da obavlja svoje dužnosti sve dok njegov naslednik ne preuzme funkciju.