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Kolač sa orasima za jednu penzionerku iz Švajcarske predstavlja mali deo životnog zadovoljstva. Zato ga redovno kupuje. Tako je bilo i krajem jula, kada je svratila u pekaru na glavnoj železničkoj stanici u Vinterturu, ali je na kraju svoj kolač platila više od 1.700 evra.

Kako piše švajcarski potrošački magazin "Beobachter", žena je nenamerno ostavila bakšiš od čak 1.612 švajcarskih franaka, odnosno oko 1.700 evra.

Kako je došlo do toga? Portparolka pekare pretpostavlja da je žena napravila grešku prilikom unošenja podataka na terminalu. Prilikom plaćanja karticom postoji mogućnost da se unese i iznos bakšiša.

"Pretpostavljamo da je mušterija mislila da treba da unese svoj PIN", rekla je portparolka za magazin.

Ogroman bakšiš u početku niko nije primetio

Bakšiš od više od 1.600 franaka u početku je prošao potpuno neprimećeno. Prema izveštaju, neuobičajenu transakciju primetila je tek zaposlena u organizaciji "Pro Senectute", velikoj švajcarskoj savetodavnoj organizaciji koja pomaže starijim osobama, između ostalog i u pitanjima vezanim za penzije.

Savetnica je primetila "neuobičajeno veliko" plaćanje pekari dok je pregledala bankovne izvode penzionerke.

Njena banka uputila ju je direktno na pekaru, jer je trgovac morao da odobri povraćaj novca.

"Šefica poslovnice bila je izuzetno ljubazna i uverila me je da će odmah proveriti o čemu se radi", ispričala je penzionerka za "Beobachter".

Međutim, transakciju nisu uspeli da pronađu u sistemu pekare. Penzionerki je novac na kraju vraćen krajem avgusta. Lanac pekara za sada nije odgovorio na upit Bilda o ovom slučaju.

Penzionerka je čitavu situaciju prihvatila sa humorom.

"Plaćanje karticom mi je ponekad malo komplikovano, tako da je sasvim moguće da mi se to dogodilo", rekla je.