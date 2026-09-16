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Predsednik Rusije Vladimir Putinpozvao je Ruse da donesu promišljenu i odgovornu odluku kada glasaju.

„Vaš izbor i volja će još jednom pokazati da naši borci imaju milione ljudi iza sebe, da smo jedinstveni narod, ujedinjen zajedničkim vrednostima, istorijskim pamćenjem i nikome ne vredi udovoljiti da nas podeli i zastraši, niti da potkopa našu državnost i društveno-politički sistem“, rekao je predsednik Putin obraćujući se Rusima uoči izbora za Državnu dumu.

On je napomenuo da će se ovog puta tako veliki proces glasanja odvijati tokom specijalnih operacija, a stanovnici Donbasa i Rusije će prvi put od novog ujedinjenja sa biranjem poslanika.

Šef države je najavio da je učestvovao na izborima zajedničkog doprinosa pobede i da je učestvovao svakog birača ključno. Izrazio je uverenje da će najdostojniji kandidati i istinski patrioti obezbediti većinu glasova.

„Ovo će biti naš zajednički odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju, obuzdaju njen razvoj i liše nas suvereniteta i prava da samostalno određujemo sopstvenu sudbinu“, zaključio je Putin.

Izbori će se održati tokom tri dana, od 18. do 20. septembra. Ukupno će se održati više od 2.200 kampanja na različitim nivoima.

Rusija će izabrati 20.700 poslanika i šefova administracije.