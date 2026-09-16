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Evropski parlament odobrio je izmene u okviru paketa Omnibus V koje će omogućiti da se troškovi testiranja odbrambenih projekata u Ukrajini finansiraju iz Evropskog fonda za odbranu, dok će istovremeno biti ubrzane investicije i nabavke u sektoru odbrane u EU, saopštila je pres-služba Evropskog parlamenta.

"Kako bi se ojačala saradnja sa ukrajinskim subjektima, poslanici Evropskog parlamenta i države članice dogovorili su se da troškovi povezani sa sprovođenjem testiranja u Ukrajini, kao zemlji kandidatu, budu prihvatljivi za finansiranje iz Evropskog fonda za odbranu", navodi se u saopštenju.

Izmene pojednostavljuju upravljanje i sprovođenje programa Evropskog fonda za odbranu. Takođe preciziraju kriterijume za izbor odbrambenih projekata i predviđaju povećano finansiranje aktivnosti u kojima učestvuju mala i srednja preduzeća.

Evropski parlament je u velikoj meri podržao tri zakonodavna akta u okviru paketa Omnibus V: ubrzavanje procedura za izdavanje dozvola za projekte odbrambene spremnosti, pojednostavljivanje kretanja odbrambenih proizvoda i nabavki unutar EU, kao i olakšavanje investicija i poslovanja odbrambene industrije.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Planirane investicije do 800 milijardi evra

"Predlozi imaju za cilj da podrže do 800 milijardi evra investicija u odbranu tokom naredne četiri godine u okviru plana ReArm Europe / Readiness 2030, kako bi države članice i odbrambena industrija mogle bolje da odgovore na rastuće bezbednosne izazove", saopštio je Evropski parlament.

Za izgradnju odbrambenih objekata ili proširenje postojećih proizvodnih kapaciteta uvodi se jedinstveni rok na nivou EU za donošenje odluka o dozvolama, 42 radna dana od potvrde da je zahtev kompletan.

U izuzetnim slučajevima, uključujući složene projekte ili rizike po životnu sredinu, zdravlje ili bezbednost radnika, ovaj period može biti produžen. Međutim, celokupan postupak ne sme trajati duže od 102 radna dana.

Ako nacionalne vlasti ne donesu odluku u propisanom roku, primenjivaće se princip prećutnog odobrenja. Države članice EU takođe će morati da uspostave jedinstvene kontaktne tačke koje će nadgledati odbrambene projekte, omogućavati digitalno praćenje zahteva i pružati pomoć malim i srednjim preduzećima.

Lakše zajedničke nabavke oružja

Povećavaju se i pragovi za primenu pravila EU o javnim nabavkama, dok se maksimalno trajanje okvirnih ugovora u oblasti odbrane produžava sa sedam na deset godina. Države članice dobiće i veće mogućnosti za sprovođenje zajedničkih nabavki.

Zemljama EU biće omogućeno da u interesu odbrane primenjuju određene izuzetke od evropskih propisa u oblasti zaštite životne sredine i hemikalija, pod uslovom da takve odluke budu propisno obrazložene.

Nova pravila stupiće na snagu dvadesetog dana nakon objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.