DRAMA U DANSKOJ: Pronađen dron pored kuće ministra odbrane, pokrenuta vojna i policijska akcija
- Ulica je bila zatvorena, a na teren su stigli i vojni inženjeri sa robotom Telemaks za pregled potencijalno opasnih objekata.
- Policija je kasnije saopštila da je reč o amaterskom dronu bez opasnosti, dok je Brus naveo da je situacija pod kontrolom.
U blizini kuće danskog ministra odbrane Jepea Brusa severno od Kopenhagena, danas je pronađen dron nakon čega je pokrenuta policijska i vojna operacija, objavio je "Kopenhagen post".
Na lice mesta u okrugu Gladsaks stigli su policija i vojni inženjeri sa robotom Telemaks, namenjenim za pregled potencijalno opasnih objekata, dok je ulica u kojoj Brus živi bila zatvoren.
Policija je kasnije zaplenila dron i saopštila da nije bilo opasnosti po lokalno stanovništvo.
Utvrđeno je da je reč o amaterskom dronu, a okolnosti njegovog dolaska u blizinu ministrove kuće biće predmet dalje istrage.
"U pitanju je bio amaterski dron koji je ocenjen kao bezopasan i nije bilo opasnosti za stanovnike u tom području", saopštila je policija Zapadnog Kopenhagena.
Brus je na društvenoj mreži Iks naveo da je reč o hobi-dronu i da je situacija pod kontrolom.
"Svi mogu da se osećaju bezbedno", napisao je Brus.
Kurir.rs/Kopenhagen post