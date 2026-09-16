Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc otkazao je put u Njujork, gde je trebalo da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, usled sve većeg političkog pritiska u Nemačkoj.

Merc trebalo je da otputuje u SAD sledećeg utorka, gde je trebalo da mu Američka akademija u Berlinu uruči nagradu "Henri Kisindžer". Takođe je trebalo da se obrati Generalnoj skupštini UN.

Međutim, Merc je otkazao put nakon lošeg rezultata njegove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i trijumfa desničarske Alternative za Nemačku (AfD) na izborima u Saksoniji-Anhaltu, kao i zbog sve većeg nezadovoljstva unutar njegove sopstvene stranke.

Poraz, na kojem je AfD bila nadomak osvajanja apsolutne većine, dodatno je pojačao politički pritisak na Merca i njegovu stranku, a pojedini vodeći konzervativci već su pozvali na njegovu ostavku.

merz widel02 AP Michael Kappeler.jpg
Foto: Michael Kappeler/DPA

"Suprotno prvobitnim planovima, kancelar sledeće nedelje neće putovati u Njujork, jer je njegovo prisustvo potrebno u Berlinu", rekao je u utorak za britanski The Telegraph izvor iz nemačke vlade.

Merc će umesto toga u ponedeljak prisustvovati sastanku poslaničke grupe CDU, a narednog dana i sastanku poslaničkog kluba CDU/CSU, gde bi mogao da se suoči sa nezadovoljstvom članova svoje stranke.

Izvor iz stranke takođe je rekao da su zakazali vanredni sastanak za nedelju kako bi usaglasili odgovor CDU na predstojeće izbore u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu, utvrdili dalji kurs stranke čija je podrška pala na rekordno nizak nivo i pokazali jedinstvo oko Mercovog liderstva.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful umesto Merca obratiće se Generalnoj skupštini UN u Njujorku. Vadeful je predstavljao Nemačku i na prošlogodišnjem skupu.

Uprkos rekordno niskom rejtingu, Merc je nakon poraza odbio da podnese ostavku. Rekao je da ga je rezultat "uznemirio", ali da je odlučan da ostane na funkciji do kraja četvorogodišnjeg mandata.

Očekuje se da će AfD pobediti na izborima u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji 20. septembra. Novi poraz CDU-a mogao bi dodatno pojačati pritisak na Merca.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaMERCU GORI POD NOGAMA: CDU saziva krizni sastanak zbog sve većeg pritiska na kancelara
merz widel AP Michael Kappeler.jpg
PlanetaMERCA NE BRINE NEPOPULARNOST: Nemački kancelar odlučan da završi mandat uprkos padu rejtinga
Friedrich Merz Fridrih Merc (1).jpg
PlanetaHILJADE LJUDI ŠIROM NEMAČKE PROTESTOVALO PROTIV EKSTREMNE DESNICE: Zahtevano da se pokrene postupak za zabranu AfD (VIDEO, FOTO)
Nemačka
PlanetaMERC SPOMENUO ETNIČKO ČIŠĆENJE! Podneta krivična prijava protiv kancelara Nemačke!
Friedrich Merz Fridrih Merc (6).jpg
PlanetaSVE VEĆI PROBLEMI ZA NEMAČKOG KANCELARA: AfD podneo krivičnu prijavu protiv Merca
merz widel AP Michael Kappeler.jpg
PlanetaNEMAČKI KANCELAR RAZOČARAN: Merc otkazao planirani razgovor sa Trampom posle njegove podrške AfD
x04 AP Mark Schiefelbein.jpg
PlanetaINTERVJU ČOVEKA KOJI JE "ZABIO NOŽ U LEĐA" MERCU! Miler prvi put otvoreno o prozivkama nemačkog kancelara i debaklu CDU od AfD: Ljudima je dosta! (FOTO/VIDEO)
Fridrih Merc Sep Miler
PlanetaANGELA MERKEL ŠOKIRANA IZBORNIM USPEHOM KRAJNJE DESNICE: "Ovo je jednostavno šokantno! Boli me, to je prekretnica u istoriji Nemačke"
101 EPA Miguel A Lopes.jpg