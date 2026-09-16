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Nemački kancelar Fridrih Merc otkazao je put u Njujork, gde je trebalo da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, usled sve većeg političkog pritiska u Nemačkoj.

Merc trebalo je da otputuje u SAD sledećeg utorka, gde je trebalo da mu Američka akademija u Berlinu uruči nagradu "Henri Kisindžer". Takođe je trebalo da se obrati Generalnoj skupštini UN.

Međutim, Merc je otkazao put nakon lošeg rezultata njegove Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i trijumfa desničarske Alternative za Nemačku (AfD) na izborima u Saksoniji-Anhaltu, kao i zbog sve većeg nezadovoljstva unutar njegove sopstvene stranke.

Poraz, na kojem je AfD bila nadomak osvajanja apsolutne većine, dodatno je pojačao politički pritisak na Merca i njegovu stranku, a pojedini vodeći konzervativci već su pozvali na njegovu ostavku.

Foto: Michael Kappeler/DPA

"Suprotno prvobitnim planovima, kancelar sledeće nedelje neće putovati u Njujork, jer je njegovo prisustvo potrebno u Berlinu", rekao je u utorak za britanski The Telegraph izvor iz nemačke vlade.

Merc će umesto toga u ponedeljak prisustvovati sastanku poslaničke grupe CDU, a narednog dana i sastanku poslaničkog kluba CDU/CSU, gde bi mogao da se suoči sa nezadovoljstvom članova svoje stranke.

Izvor iz stranke takođe je rekao da su zakazali vanredni sastanak za nedelju kako bi usaglasili odgovor CDU na predstojeće izbore u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji i Berlinu, utvrdili dalji kurs stranke čija je podrška pala na rekordno nizak nivo i pokazali jedinstvo oko Mercovog liderstva.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful umesto Merca obratiće se Generalnoj skupštini UN u Njujorku. Vadeful je predstavljao Nemačku i na prošlogodišnjem skupu.

Uprkos rekordno niskom rejtingu, Merc je nakon poraza odbio da podnese ostavku. Rekao je da ga je rezultat "uznemirio", ali da je odlučan da ostane na funkciji do kraja četvorogodišnjeg mandata.

Očekuje se da će AfD pobediti na izborima u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji 20. septembra. Novi poraz CDU-a mogao bi dodatno pojačati pritisak na Merca.