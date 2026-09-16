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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovizrazio je danas nadu da su evropske zemlje čule njegovo upozorenje da bi, u slučaju napada Evrope na Rusiju, usledio "veoma kratak rat".

"Ako Evropa, koja svakodnevno govori o pripremama za rat protiv Rusije, napadne Rusku Federaciju, to će već biti potpuno drugačiji rat i biće veoma kratak", rekao je Lavrov na Međunarodnom festivalu mladih u Jekaterinburgu, prenose RIA Novosti.

Naglasivši da Rusija "nema nameru da napadne Evropu", Lavrov je rekao da se nada da će njegovo "upozorenje" ozbiljno shvatiti države i institucije Evropske unije.

Govoreći o Evropi, Lavrov je rekao da je mnogi posmatraju kao "izvor zla" imajući u vidu, kako je naveo, stradanja i razaranja koja je tokom istorije nanela svetu.

U intervjuu na Prvom kanalu, Lavrov je rekao da su Evropljani tokom prethodnih 500 godina živeli na račun drugih, navodeći kolonijalizam i ropstvo, kao i da je politika evropskih zemalja dovela do izbijanja dva svetska rata.

Kurir.rs/RIA Novosti

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