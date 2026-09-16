NAJOZBILJNIJE UPOZORENJE LAVROVA: Ako Evropa napadne Rusiju usledio bi veoma KRATAK RAT!
- U obraćanju u Jekaterinburgu rekao je i da mnogi Evropu vide kao 'izvor zla', uz tvrdnje o kolonijalizmu, ropstvu i istorijskoj odgovornosti za svetske ratove.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrovizrazio je danas nadu da su evropske zemlje čule njegovo upozorenje da bi, u slučaju napada Evrope na Rusiju, usledio "veoma kratak rat".
"Ako Evropa, koja svakodnevno govori o pripremama za rat protiv Rusije, napadne Rusku Federaciju, to će već biti potpuno drugačiji rat i biće veoma kratak", rekao je Lavrov na Međunarodnom festivalu mladih u Jekaterinburgu, prenose RIA Novosti.
Naglasivši da Rusija "nema nameru da napadne Evropu", Lavrov je rekao da se nada da će njegovo "upozorenje" ozbiljno shvatiti države i institucije Evropske unije.
Govoreći o Evropi, Lavrov je rekao da je mnogi posmatraju kao "izvor zla" imajući u vidu, kako je naveo, stradanja i razaranja koja je tokom istorije nanela svetu.
U intervjuu na Prvom kanalu, Lavrov je rekao da su Evropljani tokom prethodnih 500 godina živeli na račun drugih, navodeći kolonijalizam i ropstvo, kao i da je politika evropskih zemalja dovela do izbijanja dva svetska rata.
Kurir.rs/RIA Novosti