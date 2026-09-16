ŠVEDSKA OPOZICIJA ODNELA POBEDU NA IZBORIMA: Četiri stranke levog centra tesno pobedile vladajući desničarski blok
Švedska opozicija levog centra pobedila je vladajući desničarski blok sa veoma malom razlikom, preneo je danas javni emiter SVT na osnovu prebrojavanja 99 odsto glasova sa parlamentarnih izbora u nedelju.
"Verovatnoća za preokret u ovoj fazi je toliko mala da sa sigurnošću možemo reći da će opozicija osvojiti najviše mesta na ovim izborima", javila je SVT, prenosi britanska agencija Rojters.
Izborna komisija broji glasove koji su naknadno stigli iz zemlje i inostranstva, dodala je švedska televizija navodeći da bi taj proces mogao da potraje do četvrtka.
Izbori su posebno važni jer se, posle više decenija neutralnosti posle Drugog svetskog rata i vekova nesvrstavanja s vodećim silama, Švedska pridružila NATO-u 2024. kao 32. članica te transatlantske vojne alijanse.
Talo izglda da je opozicija levog centra ostvarila tesnu pobedu na opštim izborima porazivši vladajući blok desnice koji predvodi premijer Ulf Kristerson.
Prema današnjim izveštajima švedskog javnog servisa SVT, četiri opozicione stranke, predvođene bivšom premijerkom Magdalenom Anderson iz Švedske socijaldemokratske partije, na putu su da osvoje 175 mesta u Riksdagu - parlamentu, koji broji 349 poslanika.
Procenjuje se da će vladajući blok desnice, koji uključuje i krajnje desničarsku stranku Švedske demokrate, imati 174 mesta.
Ipak i posle prebrojavanja glasova iz 99% izbornih jedinica, trka je i dalje izuzetno neizvesna – razliku čini tek nešto više od 26.000 glasova.
Ipak, SVT je navela da je verovatnoća preokreta u ovoj fazi dovoljno mala da se sa sigurnošću može predvideti pobeda opozicije.
Podaci Švedske izborne komisije prikazuju preliminarnu raspodelu poslaničkih mesta u parlamentu za glavne stranke: Socijaldemokratska partija (S): 99 mesta (28,0% glasova); Umerena partija (M): 71 mesto (19,9% glasova); Švedske demokrate (SD): 62 mesta (17,6% glasova); Levica (V): 29 mesta (8,3% glasova); Partija centra (C): 25 mesta (7,0% glasova); Hrišćanske demokrate (KD): 22 mesta (6,2% glasova); Partija zelenih (MP): 22 mesta (6,1% glasova); Liberali (L): 19 mesta (5,3% glasova).
Antiimigraciona stranka Švedske demokrate (SD) zabeležila je pad podrške prvi put od ulaska u Parlament, izgubivši 11 mesta u odnosu na prethodni izborni ciklus. Ovaj pad je bio u suprotnosti sa nedavnim jačanjem desnice zabeleženim u drugim evropskim zemljama.
Magdalena Anderson je u odličnoj poziciji da se vrati na mesto premijerke, iako će izgradnja stabilne koalicije između četiri levičarske stranke koje imaju različite političke agende, verovatno pokrenuti nedelje intenzivnih političkih pregovora.
Politički analitičari sa Univerziteta Srednje Švedske napominju da, iako vlada levog centra može imati retorički blaži ;ton, očekuje se da će širi zaokret Švedske ka strožoj politici migracija i kriminala ostati uglavnom netaknut zbog ukorenjenog raspoloženja javnosti.
Očekuje se da će švedski parlament - Riksdag do kraja ove nedelje potvrditi konačne zvanične rezultate, uključujući validaciju kasno pristiglih glasačkih listića i glasova iz inostranstva.
Kurir.rs/Agencije
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