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Objavljen je snimak uspešnog testiranja novog ukrajinskog drona-presretača, na kojem se vidi trenutak uništenja ruskog drona tipa Šahed.

Na snimku se vidi kako se ukrajinski presretač približava ruskoj bespilotnoj letelici, nakon čega dolazi do njenog uništenja. Reč je o novom sistemu koji Ukrajina razvija kao odgovor na sve veću upotrebu brzih ruskih jurišnih dronova na mlazni pogon.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je 15. septembra da je testiranje bilo uspešno i da je presretač pogodio Šahed.

"Uspešno je testiran još jedan presretač protiv ruskih mlaznih dronova. Šahed je uspešno pogođen, ali neke aspekte upravljanja presretačem još treba doraditi", rekao je Zelenski nakon izveštaja vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Mihaila Drapatija.

"Nastavljamo rad, potrebno je još vremena", dodao je.

Kijev traži odgovor na sve brže ruske dronove

Ukrajina ubrzano razvija novu generaciju presretača zbog sve većeg broja ruskih dronova na mlazni pogon. Zbog znatno veće brzine, takve letelice predstavljaju mnogo zahtevnije mete od konvencionalnih Šaheda sa elisnim pogonom.

Savetnik ukrajinskog predsednika za odbrambene tehnologije Serhij Beskrestnov, poznat pod pozivnim znakom Fleš, krajem avgusta upozorio je da ukrajinska industrija još nije razvila dovoljno zreo mlazni presretač koji bi mogao pouzdano da obara brze varijante Šaheda i raketne dronove Banderolj.

Ministar odbrane Jevhenij Hmara potom je izjavio da Ukrajina ima četiri potencijalna modela presretača sposobna za borbu protiv mlaznih Šaheda.

Početkom septembra državni klaster za odbrambene tehnologije Brave1 objavio je i snimak na kojem ukrajinski sistem uništava ruski raketni dron Banderolj. Prema navodima Brave1, cena takvog presretanja znatno je niža od vrednosti ruskog drona koji se uništava.

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane krajem avgusta kodifikovalo je i bespilotnu letelicu Alexa Spatium, opisanu kao prvi ukrajinski dron-presretač na mlazni pogon. Namenjena je presretanju Šaheda i drugih brzih bespilotnih letelica, uključujući ruske Geranj-4 i Geranj-5.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Zelenski: Potrebno je još vremena

Uprkos napretku, ukrajinski stručnjaci upozoravaju da sistemi sposobni za pouzdano presretanje ruskih mlaznih dronova još nisu dostigli nivo masovne proizvodnje potreban za zaštitu zemlje.

Zelenski je početkom septembra sazvao sastanak Štaba vrhovnog komandanta upravo zbog potrebe da se ubrza proizvodnja brzih presretača. Tada je naveo da ukrajinski proizvođači već raspolažu prototipovima, ali da ih je potrebno dovesti do odgovarajućeg nivoa efikasnosti.