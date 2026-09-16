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Veliki požar izbio je u sredu, 16. septembra, u departmanu Land na jugozapadu Francuske, gde je vatra zahvatila oko 150 hektara, dok se više od 200 vatrogasaca i 14 letelica bori sa plamenom.

Požar je izbio oko 14 časova u fotonaponskom parku, a zatim se proširio na okolnu šumu na području opština Lie i Labuer. Vatrogasne službe ocenjuju da je situacija "veoma nepovoljna", između ostalog zbog važne infrastrukture koja se nalazi u neposrednoj blizini vatre.

Prema poslednjim podacima prefekture, na terenu je oko 200 vatrogasaca, dok je iz vazduha angažovano 14 letelica, među kojima su i dva kanadera.

Vatra ugrožava dalekovod, auto-put i prugu

"Situacija je veoma nepovoljna s obzirom na prisustvo dalekovoda od 63.000 volti, auto-puta A63 i železničke pruge u blizini", izjavio je za AFP pukovnik Romen Mutar iz Vatrogasno-spasilačke službe departmana Land (SDIS).

Zbog požara je prekinut železnički saobraćaj na delu pruge koja povezuje Bordo i Daks, saopštila je francuska železnička kompanija SNCF.

Četvorica vatrogasaca zadobila su lakše opekotine tokom intervencije. Jedna kuća kojoj se vatra približila uspešno je odbranjena.

Prema navodima vatrogasaca, u trenutnom pravcu širenja požara nema gradova ni sela, pa za sada nema neposredne opasnosti za veća naseljena područja.

1/16 Vidi galeriju Požari u Francuskoj - 25. jul. 2026. godine Foto: LOIC MARTIN / HANDOUT/LANDES PREFECTURE, DAMIEN REMBERT / HANDOUT/SDIS33

Ipak, gradonačelnik Labuera Didije Presar upozorio je da se požar brzo širi.

"Vatra je veoma blizu i brzo napreduje, to me zabrinjava", rekao je Presar za list "Sud Ouest".

Treći veliki požar ovog leta

Novi požar izbio je nakon leta tokom kojeg je departman Land već bio pogođen sa dva velika požara.

Krajem jula požar kod Biskarosa zahvatio je oko 3.600 hektara i doveo do evakuacije desetina hiljada ljudi.

Samo nekoliko nedelja kasnije, sredinom avgusta, novi veliki požar opustošio je oko 1.700 hektara na području oko Luglona i Garena.

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