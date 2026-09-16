Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ruski vladin avion tipa Iljušin Il-96 sleteo je u sredu u Keln nakon leta iz Moskve koji nije pratio direktnu rutu. Prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24, letelica bi nakon toga trebalo da se vrati u rusku prestonicu. Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je izdalo dozvolu za ovaj specijalni let, piše Morgenpost.

Odlazak diplomatskog osoblja

Portparolka ministarstva objasnila je da je let organizovan "u svrhu odlaska zaposlenih u konzulatu". Odluka je povezana sa nalogom nemačke vlade o zatvaranju ruskog generalnog konzulata u Bonu. Avion je angažovan za povratak diplomatskog osoblja u Rusiju.

Zatvaranje konzulata, koje mora biti završeno do 18. septembra, odgovor je na incident koji se početkom avgusta dogodio na aerodromu Lajpcig-Hale. Tada je u blizini ukrajinskih teretnih aviona pronađen dron napunjen eksplozivom.

Aerodrom se smatra važnim čvorištem za isporuku vojne pomoći Ukrajini, a nemačka vlada smatra Rusiju odgovornom za pokušaj napada.

Sličan slučaj u Moskvi

Nedavno je veliku pažnju privukao i američki vladin avion u Moskvi, čija se ruta takođe mogla javno pratiti.

Kasnije je objavljeno da je direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif boravio u Kremlju na razgovorima.

1/9 Vidi galeriju Džon Retklif, šef američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Foto: Alex Brandon/AP, Matt Rourke/AP, Nathan Howard/Pool Reuters