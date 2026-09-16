RUSKI VLADIN AVION SLETEO U KELN Iljušin se pojavio na nemačkom aerodromu! Posebno je interesantno odakle je poleteo
- Let je organizovan za odlazak zaposlenih u ruskom konzulatu, koji se zatvara po nalogu nemačke vlade.
- Avion treba da vrati diplomatsko osoblje u Rusiju, a zatvaranje konzulata mora biti završeno do 18. septembra.
Ruski vladin avion tipa Iljušin Il-96 sleteo je u sredu u Keln nakon leta iz Moskve koji nije pratio direktnu rutu. Prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24, letelica bi nakon toga trebalo da se vrati u rusku prestonicu. Nemačko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je izdalo dozvolu za ovaj specijalni let, piše Morgenpost.
Odlazak diplomatskog osoblja
Portparolka ministarstva objasnila je da je let organizovan "u svrhu odlaska zaposlenih u konzulatu". Odluka je povezana sa nalogom nemačke vlade o zatvaranju ruskog generalnog konzulata u Bonu. Avion je angažovan za povratak diplomatskog osoblja u Rusiju.
Zatvaranje konzulata, koje mora biti završeno do 18. septembra, odgovor je na incident koji se početkom avgusta dogodio na aerodromu Lajpcig-Hale. Tada je u blizini ukrajinskih teretnih aviona pronađen dron napunjen eksplozivom.
Aerodrom se smatra važnim čvorištem za isporuku vojne pomoći Ukrajini, a nemačka vlada smatra Rusiju odgovornom za pokušaj napada.
Sličan slučaj u Moskvi
Nedavno je veliku pažnju privukao i američki vladin avion u Moskvi, čija se ruta takođe mogla javno pratiti.
Kasnije je objavljeno da je direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif boravio u Kremlju na razgovorima.
Ubrzo nakon toga održani su sastanci sa Trampovim pregovaračima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom o mogućem okončanju rata u Ukrajini.
(Kurir.rs/Morgenpost.de)