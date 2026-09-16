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Administracija Donalda Trampa proglasila je Hute u martu 2025. godine stranom terorističkom organizacijom, čime je podrška toj grupi kriminalizovana.

Ipak, Vašington je i nakon toga pregovarao sa njima, a u maju prošle godine postignuto je primirje nakon dvomesečnog američkog bombardovanja usmerenog na zaustavljanje napada na brodove u Crvenom moru.

Prema jednom izvoru, susret je održan u nedelju.

Dva izvora navode da su Huti američkim zvaničnicima poručili da ne nameravaju da napadaju američka plovila i da ostaju privrženi primirju iz 2025. godine.

Jedan jemenski izvor tvrdi da su rekli i da neće napadati izraelske brodove niti druga komercijalna plovila, osim onih koja pripadaju Saudijskoj Arabiji.

Na američkoj strani bili su prisutni službenici ambasade, navode dva izvora.

Prema istim navodima, u delegaciji Huta bili su Mohamed Abdulsalam, visoki zvaničnik sa sedištem u Muskatu koji je pod američkim sankcijama, kao i još jedan visoki zvaničnik pokreta, Abdelmalik al-Ajiri.

Američki Stejt department nije potvrdio da je sastanak održan, ali je saopštio da su zaštita slobode plovidbe u Crvenom moru i sprečavanje širenja terorizma sa Bliskog istoka ključni interesi SAD. Ambasada Omana u SAD i Abdulsalam nisu odgovorili na zahtev za komentar.