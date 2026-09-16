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Najmanje 21 osoba je poginula, među kojima osmoro dece, nakon što se tokom noći u Pojasu Gaze srušila zgrada oštećena u ratu, saopštile su danas spasilačke službe.

Zgrada od šest spratova, smeštena u četvrti Tal el Hava u gradu Gazi, bila je nagnuta na jednu stranu nakon izraelskog napada izvedenog pre više od godinu dana, ispričali su svedoci za Bi-Bi-Si.

Oni su dodali da su u njoj živele raseljene porodice jer su bile u očajnoj situaciji.

Timovi Ujedinjenih nacija i Egipta pridružili su se potrazi za preživelima, koja se odvijala sporo zbog nedostatka opreme. U početku su spasioci iz Službe civilne zaštite, koja deluje pod upravom Hamasa, morali da rade golim rukama.

1/12 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi / AFP / Profimedia, EPA

Timovi su danas popodne saopštili da su okončali operaciju nakon što su 45 povređenih osoba prebacili u bolnice.

Satelitski snimci pokazuju da je područje oko zgrade bilo meta napada tokom prvih nedelja rata, dok su oštećenja na samoj zgradi postala vidljiva tek 2024. godine.

Šef kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Gazi, Alesandro Mrakić, izjavio je novinarima na licu mesta da je situacija tragična jer nedostaju potrebna oprema i mašine.

On je takođe upozorio da je još oko 400 zgrada oštećenih u ratu širom Gaze u neposrednoj opasnosti od urušavanja, posebno s približavanjem zime.

“Potrebna nam je podrška, pre svega u vidu mašina i opreme. Naše kolege ovde nemaju ulje za motore ni rezervne delove kako bi nastavili rad sa opremom koja se još uvek nalazi u Gazi”, ukazao je on.

1/14 Vidi galeriju Gaza Foto: EPA/MOHAMMED SABER, EPA Haitham Imad, AP Jehad Alshrafi

Koordinator UN za humanitarnu pomoć, Ramiz Alakbarov, izjavio je da je skrhan vestima o rušenju zgrade.

“Niko ne bi smeo da rizikuje život samo da bi pronašao bezbedno mesto za sklonište”, rekao je on.

Alakbarov je takođe pozvao izraelske vlasti da odobre dopremanje teške mehanizacije za spasilačke operacije u Gazu, kao i šatora, cerada i drugih neporehrambenih artikala za raseljena lica pred zimske kiše.

Izrael navodi da su ograničenja uvedena kako bi se sprečilo da oprema koja bi mogla da ima i vojnu primenu dospe u ruke palestinskih oružanih grupa.

Prema podacima UN, procenjuje se da je 80 odsto svih objekata u Gazi uništeno ili oštećeno tokom rata između Izraela i Hamasa.

Kako se navodi, više od 1,9 miliona ljudi, oko 90 odsto stanovništva te enklave, raseljeno je, a 1,2 miliona njih trenutno živi u šatorima ili improvizovanim skloništima.