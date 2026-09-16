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Nepalske vlasti saopštile su danas da je identifikovano samo oko sedam odsto žrtava pronađenih posle razornih poplava, što ukazuje na obim posla potrebnog da se hiljadama porodica pomogne da saznaju sudbinu svojih najmilijih.

Nedeljama nakon što je urušavanje glečera pokrenulo bujicu blata, kamenja i vode, rođaci nastavljaju da traže odgovore od vlasti dok blede nade u pronalaženje preživelih.

U razornim odronima i poplavama poginule su ukupno 1.403 osobe, dok se 6.150 vodi kao nestalo, saopštila je nepalska Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje katastrofama.

1/5 Vidi galeriju Radnik je izvučen živ iz tunela u Nepalu nakon više od deset dana. Spasioci su koristili užad i kontrolisane eksplozije da bi stigli do njega. Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA, Nepal Army

DNK uzorci su prikupljeni sa 1.206 tela, kao i 1.889 uzoraka od članova porodica nestalih osoba, prenosi Rojters.

Uprkos tome, ukupno je identifikovano i predato porodicama samo 105 tela, dodaje se u saopštenju.

Vlasti su u potragu uključile dronove sa termalnim kamerama i helikoptere, a angažovani su i stručnjaci za spasavanje radnika zarobljenih u tunelima.

Potraga za nestalima rezultirala je sa nekoliko slučajeva uspešnog spasavanja ljudi zarobljenih u tunelima nepalskih hidroelektrana.

"Uzak vazdušni prostor, težak planinski teren i obim nagomilanih ostataka predstavljaju glavne izazove u potrazi za nestalima", saopštila je nadležna služba.

Nadležni su dodali da redovno obaveštavaju ambasade i porodice putem direktnih i indirektnih kanala.