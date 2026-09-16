Slušaj vest

Ukrajina kaže da je spremna za sporazum s Rusijom o uzajmanom nenapadanju objekata energetike i da očekuje od Moskve spisak objekata koji bi bili obuhvaćeni i detalje o uslovima takvog prekida vatre, rekao je danas novinarima u Kijevu portparol Ministarstvo spoljnih poslova Georgij Tihi.

Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak rekao da su se Ukrajina i Rusija već dogovorile da se uzdrže od napada na energetiku, ali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danas rekao da takav sporazum dosad nije postignut.

Tramp je u nedelju pozvao Zelenskog da obustavi napade na rusku infrastrukturu za dizel, navodeći da su ti napadi – a ne rat sa Iranom – uzrok globalne nestašice goriva koja dovodi do rasta cena.Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna da obustavi napade na rusku teritoriju ukoliko SAD uspeju da od Moskve dobiju garancije da neće gađati ukrajinsku infrastrukturu.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova ;Ukrajine je danas rekao i da se radi na tome da se organizuje „značajan” sastanak Trampa i Zelenskog tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sledeće nedelje. Oni ;su se poslednji put sastali u Beloj kući u julu.