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Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan upozorio je da Ankara smatra da militarizacija grčkih ostrva u Egejskom moru predstavlja bezbednosnu pretnju, u trenutku kada rastu tenzije između dve susedne zemlje.

"Ne želimo da Grčka postane alat u rukama onih koji žele da destabilizuju region i gurnu ga u haos. Želimo da održimo dobre susedske odnose", izjavio je Fidan tokom jučerašnje posete Azerbejdžanu.

On je, međutim, dodao da Atina krši međunarodne sporazume održavajući vojno prisustvo na pojedinim ostrvima.

"Militarizacija ostrva koja imaju status demilitarizovanog područja za nas predstavlja pretnju. Pozivamo našeg suseda i saveznika da na zreliji način i u duhu savezništva ispuni obaveze koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma. Grčka ne sme novim provokacijama dodatno da opterećuje brojne bezbednosne izazove sa kojima se naš region suočava", istakao je Fidan.

Iako su obe zemlje članice NATO-a, Grčka i Turska već decenijama imaju sporove oko niza bilateralnih pitanja, uključujući morske granice, preklapajuće zahteve za pravima na epikontinentalni pojas, kao i dugotrajni spor oko Kipra.

Jačanje veza Atine i Tel Aviva

Tenzije između Atine i Ankare u poslednje vreme dodatno su porasle, naročito nakon jačanja veza između Grčke i Izraela, što turski predsednik Redžep Tajip Erdogan smatra pokušajem "okruživanja" Turske.

Grčka je početkom ovog meseca uputila Ankari zvaničan protest zbog turskog proglašenja "nacionalnih" morskih parkova. Atina ih smatra "nevažećim i bez pravnog dejstva", jer se prostiru na područja izvan turske jurisdikcije i unutar grčkog epikontinentalnog pojasa.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis pokrenuo je to pitanje na sastanku sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom u Atini.

"Moja zemlja je miroljubiva i nikome ne predstavlja pretnju. Međutim, neće prihvatiti da joj bilo ko govori kako treba da jača svoje odbrambene sposobnosti", naglasio je Micotakis.

Kurir.rs/Agencije

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