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Ruski napad dronovima uništio je skladište producentske kompanije čiji je suosnivač ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u vreme kada je bio komičar, saopštila je televizijska producentska kompanija "Kvartal 95".

Pored toga, tokom napada u Kijevu uništeno je skladište Fondacije "Olena Zelenska", u kojem se čuvala humanitarna pomoć.

"Izgubili smo veliki broj scenografija, kostima i druge opreme koja je tokom 20 godina bila deo naših koncerata, televizijskih emisija, filmova i serija", naveli su iz "Kvartala 95".

Kompanija je navela da u napadu nije bilo žrtava i objavila snimke na kojima se vidi kako vatrogasci gase veliki požar koji je izbio na mestu na kojem se nalazilo skladište.

"Rusko oružje može da uništava imovinu, ali ne može da nas zaustavi. Nastavljamo da radimo i da pomažemo braniocima Ukrajine", dodala je producentska kompanija, navodeći da podržava organizovanje dobrotvornog koncerta sredinom narednog meseca.

"Kvartal 95" osnovali su 2003. godine Zelenski i dvojica braće Boris i Serhij Šefir koji su, kao i on, poreklom iz centralnog ukrajinskog grada Krivog Roga.

Kompanija je producirala seriju "Sluga naroda", koja se emitovala od 2015. do 2019. godine, u kojoj je Volodimir Zelenski igrao ulogu običnog nastavnika istorije koji je iznenada izabran za predsednika Ukrajine. Serija je takođe označila početak njegove političke karijere, navodi AFP.

Skladište u vlasništvu Fondacije "Olena Zelenska" potpuno je uništeno u ruskom napadu u Kijevu. Organizacija je tu vest objavila na svojoj stranici na Fejsbuku.

Olena Zelenska Foto: Nenad Kostić

"Izgorelo je do temelja. Najvažnije je da nema povređenih", navodi se u saopštenju.

U skladištu se čuvala humanitarna pomoć koju je fondacija kupila ili dobila od partnera, a koja je bila namenjena za distribuciju deci, porodicama i institucijama u različitim regionima Ukrajine, u skladu sa njihovim konkretnim potrebama.

"Među uništenim stvarima bili su generatori, kućni aparati, laptopovi, tableti, čitači elektronskih knjiga, medicinska oprema i još mnogo toga. Sva ta pomoć imala je konkretnu svrhu: da pruži podršku obrazovanju dece, radu škola i bolnica, kao i porodicama širom Ukrajine", naveli su iz fondacije.

Međutim, istakli su da zbog uništenja skladišta deo pomoći može biti isporučen kasnije nego što je prvobitno planirano.