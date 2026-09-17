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Tri osobe poginule su u padu malog aviona u švajcarskom kantonu Vale koji se srušio u regionu Lojkerbad, prenose danas lokalni mediji.

Kako se navodi, napori da se identifikuju žrtve su još u toku.

Jednomotorni laki avion Cirus SR22T poleteo je iz Lugana i napravio je pauzu u Sionu, a zatim je nastavio let prema aerodromu Buohs u kantonu Nidvalden, navodi se u saopštenju koje je objavila policija Valea.

Avion je udario u severnu padinu u oblasti Fluhalp, u blizini Lojkerbada, iz za sada nepoznatog razloga, preneo je portal Bluewin. Prolaznici su potom prijavili gust dim na tom mestu.

Spasilačko osoblje Kantonalne spasilačke organizacije Valea odmah se uputilo na mesto nesreće sa tri helikoptera i dva stručnjaka za spasavanje.

Po dolasku, mogli su samo da potvrde smrt tri osobe u avionu.

Kancelarija državnog tužioca sprovodi krivičnu istragu u saradnji sa kantonalnom policijom Valea kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.