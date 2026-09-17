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Američke trupe treba da se pripreme ne samo za borbu u orbiti Zemlje, već i oko Meseca, rekao je danas general Den Kejn, šef Združenog generalštaba vojske SAD i glavni vojni savetnik predsednika države Donalda Trampa.

Kejn je ovo izjavio pošto su SAD prvi put objavile da su u orbitu Zemlje postavile - oružje, ali nisu rekle od kada je ono tamo.

Na jednoj konferenciji nadomak Vašingtona, Kejn je izjavio da bi američka vojska trebalo da se prilagođava već sada kako bi "bila pripravna za to da se bori, izdrži i pobedi... (na potezu) od morskog dna do 'cislunarnog svemira' " - prostora od Zemlje do orbite oko Meseca.

Donald Tramp je 2019. godine za vreme svog prvog predsedničkog mandata (2017-2021) formirao novu vojnu službu - Svemirske snage.

Te snage se pripremaju za borbu u svemiru i oko Meseca jer "čovečanstvo napreduje ka dubinama svemira, a posao Svemirskih snaga je da budu pripravne da brane interese SAD", rekao je za medije šef tih snaga, general-pukovnik Gregori Genjon.

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I Kina je osnovala vojne svemirske snage 2024. godine, s tim što im je odredila da razvijaju sposobnosti da se hvataju u koštac sa krizama u svemiru.

Peking je u utorak saopštio da Kina "uvek podržava mirno korišćenje svemira, održava bezbednost svemira i protivi se postavljanju oružja, militarizaciji i trci u naoružanju u svemiru". Upozorio je Vašington da "prestane sa širenjem svojih vojnih priprema u svemiru".

Nije jasno da li će američko postavljanje oružja u svemir i eventualni planovi za njegovo korišćenje oko Meseca biti u suprotnosti sa međunarodnim ugovorima koji sprečavaju militarizaciju svemira.

Sporazum o svemiru iz 1967. koji su potpisale i SAD i Kina, nalaže da se nebeska tela poput Meseca mogu koristiti "isključivo u mirnodopske svrhe" i da se nuklearno oružje ne može postavljati u svemir. Države čiji "svemirski objekti nanose štetu" obavezne su da tu štetu nadoknade.

Pre dve godine pojavili su se američki izveštaji da Rusija razvija oružje postavljeno u svemir.

Potom su obnovljeni ;napori u Ujedinjenim nacijama da se militarizacija svemira dodatno ograniči.

Rusija je udarila veto na zajedničku američko-japansku rezoluciju kojom bi se sve države pozvale da ne razvijaju ili u svemir ne postavljaju nuklearno oružje i drugo oružje za masovno uništavanje. Rivalska ruska rezolucija da se zabrani svo oružje u svemiru "za sve vremena" takođe je propala.

U vezi sa sporazumom iz 1967, general Genjon je rekao da će Svemirske snage SAD "nastaviti da izvode bezbedne i odgovorne svemirske operacije u svakom kutku svemira".

Međutim, nije hteo da kaže kakva je politika Svemirskih snaga i Vojske SAD generalno u vezi sa upotrebom municije i projektila u svemiru, i novinare je uputio da pitanja postave Pentagonu, koji za sada ne odgovara na poslate poruke.

Genjon je najavio i udvostručenje Svemirskih snaga u naredne četiri godine - na oko 25.000 pripadnika.