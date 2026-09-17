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Američki predsednik Donald Tramp izgovorio je jednu od svojih omiljenih reči u pretnji odmazdom Evropskoj uniji zbog poziva predsednice Evropske komisije Kanadi da postane "prvi pridruženi član" EU.

Politiko prenosi da je Tramp sinoć novinarima kazao da bi mogao da odgovori "ozbiljnim carinama" ako se Kanada bude integrisala sa 27-članim evropskim blokom do stepena koji on smatra neprijateljskim prema SAD, usred trgovinskog rata koji Vašington vodi sa severnim susedom.

Tramp je nazvao "smešnim" predlog da Kanada postane "prvi pridruženi član", koji je Ursula fon der Lajen, šefica vlade Unije, iznela ranije u sredu tokom govora o stanju EU.

- Kanada je bila užasan trgovinski partner. Ukoliko samo pomislim da je to neprijateljski čin, uvešću veoma ozbiljne carine ili ću obustaviti trgovinu mnogim stvarima s Evropom - poručio je predsednik SAD.

On je ipak ostavio mogućnost da prihvati sporazum Brisela i Otave ako oceni da je sklopljen sa "dobrom namerom", ali je upozorio da bi Amerika u suprotnom mogla da nametne "veoma teške carine Evropi".

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Šta je predložila Fon der Lajen?

Fon der Lajen je prva iznela ideju da Kanada bude "prvi pridruženi član" EU u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu, kojem je prisustvovao i kanadski premijer Mark Karni.

- Želela bih da sarađujem sa vama na otvaranju vrata za Kanadu da postane prvi pridruženi član EU - kazala je Fon der Lajen.

Ona je takođe najavila širi "Savez za budućnost" zasnovan na već postojećem trgovinskom sporazumu između EU i Kanade.

Briselski sajt navodi da je ovaj predlog Fon der Lajen iznenadio evropske prestonice, a da se istovremeno čini da se i kanadski politički lideri distanciraju od te ideje.

1/18 Vidi galeriju Govor o stanju EU Ursule fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, pred poslanicima Evropskog parlamenta Foto: RONALD WITTEK/EPA

Navodi se da ostaje nejasno i šta bi pridruženo članstvo podrazumevalo, s obzirom na to da takav status trenutno ne postoji u EU zakonodavstvu.

Uzdržana reakcija kanadskog ambasadora

Džonatan Vilkinson, novoimenovani ambasador Kanade u EU, koji tek treba da preuzme funkciju, ubrzo nakon govora predsednice Evropske komisije umanjio je mogućnost realizacije te ideje.

- Nismo došli do toga. Ono na šta smo zapravo fokusirani jeste postizanje rezultata - rekao je Vilkinson novinarima u Strazburu kada su ga upitali o predlogu Fon der Lajen.

1/5 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni i američki predsednik Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL, SPENCER COLBY/EPA

Politiko navodi da Trampova reakcija na predlog dolazi u trenutku kada Kanada nastoji da smanji ekonomsku zavisnost od SAD usred eskalacije trgovinskog rata između dve zemlje.

Karni je pozvao na "jedinstveni savez" s EU, ali nije u potpunosti podržao pridruženo članstvo.