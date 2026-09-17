SLEDI TRAMPOVA ODMAZDA EU ZA "PRIDRUŽENO ČLANSTVO" KANADE?! Predsednik SAD o "smešnoj" ideji Fon der Lajen: Ukoliko samo pomislim da je to neprijateljski čin...
- Tramp je zapretio EU ozbiljnim carinama ako predlog da Kanada postane 'prvi pridruženi član' bude shvaćen kao neprijateljski čin prema SAD.
- Fon der Lajen je ideju iznela u Strazburu, ali je status nejasan, a kanadski zvaničnici i dalje ne daju punu podršku.
Američki predsednik Donald Tramp izgovorio je jednu od svojih omiljenih reči u pretnji odmazdom Evropskoj uniji zbog poziva predsednice Evropske komisije Kanadi da postane "prvi pridruženi član" EU.
Politiko prenosi da je Tramp sinoć novinarima kazao da bi mogao da odgovori "ozbiljnim carinama" ako se Kanada bude integrisala sa 27-članim evropskim blokom do stepena koji on smatra neprijateljskim prema SAD, usred trgovinskog rata koji Vašington vodi sa severnim susedom.
Tramp je nazvao "smešnim" predlog da Kanada postane "prvi pridruženi član", koji je Ursula fon der Lajen, šefica vlade Unije, iznela ranije u sredu tokom govora o stanju EU.
- Kanada je bila užasan trgovinski partner. Ukoliko samo pomislim da je to neprijateljski čin, uvešću veoma ozbiljne carine ili ću obustaviti trgovinu mnogim stvarima s Evropom - poručio je predsednik SAD.
On je ipak ostavio mogućnost da prihvati sporazum Brisela i Otave ako oceni da je sklopljen sa "dobrom namerom", ali je upozorio da bi Amerika u suprotnom mogla da nametne "veoma teške carine Evropi".
Šta je predložila Fon der Lajen?
Fon der Lajen je prva iznela ideju da Kanada bude "prvi pridruženi član" EU u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu, kojem je prisustvovao i kanadski premijer Mark Karni.
- Želela bih da sarađujem sa vama na otvaranju vrata za Kanadu da postane prvi pridruženi član EU - kazala je Fon der Lajen.
Ona je takođe najavila širi "Savez za budućnost" zasnovan na već postojećem trgovinskom sporazumu između EU i Kanade.
Briselski sajt navodi da je ovaj predlog Fon der Lajen iznenadio evropske prestonice, a da se istovremeno čini da se i kanadski politički lideri distanciraju od te ideje.
Navodi se da ostaje nejasno i šta bi pridruženo članstvo podrazumevalo, s obzirom na to da takav status trenutno ne postoji u EU zakonodavstvu.
Uzdržana reakcija kanadskog ambasadora
Džonatan Vilkinson, novoimenovani ambasador Kanade u EU, koji tek treba da preuzme funkciju, ubrzo nakon govora predsednice Evropske komisije umanjio je mogućnost realizacije te ideje.
- Nismo došli do toga. Ono na šta smo zapravo fokusirani jeste postizanje rezultata - rekao je Vilkinson novinarima u Strazburu kada su ga upitali o predlogu Fon der Lajen.
Politiko navodi da Trampova reakcija na predlog dolazi u trenutku kada Kanada nastoji da smanji ekonomsku zavisnost od SAD usred eskalacije trgovinskog rata između dve zemlje.
Karni je pozvao na "jedinstveni savez" s EU, ali nije u potpunosti podržao pridruženo članstvo.
Premijer Kanade će se danas obratiti poslanicima Evropskog parlamenta.
(Kurir.rs/Politico.eu/Preveo i priredio: N. V.)