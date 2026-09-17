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Generalni sekretar UN Antonio Gutereš sinoć je upozorio na potencijalne rizike brzog razvoja veštačke inteligencije (AI) rekavši novinarima da će potreba za pojačanim nadzorom AI biti ključna tema u njegovim razgovorima sa šefovima država i vlada tokom zasedanja Generalne skupštine UN koje sledeće nedelje počinje u Njujorku.

"Ne možemo dopustiti da zanemarimo zabrinutost, posebno ljudi koji su na čelu razvoja veštačke inteligencije", rekao je on i dodao da je primarna odgovornost svake vlade da zaštiti svoje građane od svega, uključujući i od "pretnji povezanih sa veštačkom inteligencijom".

Zabrinutost javnosti zbog potencijalne opasnosti koju predstavlja veštačka inteligencija raste prošle nedelje kada je istraživač kompanije OpenAI i „Antropik” (Anthropic), Džejkob Kokson izjavio da je dao otkaz delom i zato što "ljudi koji razvijaju AI, iskreno veruju da bi ona mogla sve nas da pobije do kraja ove decenije”.

Lideri nekih od najvećih kompanija u toj industriji pozvali su na usporavanje tempa razvoja te tehnologije.

Predsednik SAD Donald Tramp je u ponedeljak izjavio da SAD već imaju zaštitne mehanizme za regulisanje rada kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom i za njihovo zakonsko sankcionisanje, čime je umanjio značaj zabrinutosti koju su izneli i sami lideri te industrije.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš Foto: Henry Nicholls/Pool AFP

Gutereš se odavno zalaže za uspostavljanje globalnog upravljanja veštačkom inteligencijom. UN su 2023. godine formirale savetodavno telo za AI od 39 članova, među kojima su rukovodioci tehnoloških kompanija, državni zvaničnici i akademski stručnjaci iz niza zemalja, među kojima SAD, Rusija i Japan.

Po navodima diplomata, Savet bezbednosti UN bi sledeće nedelje mogao da održi sastanak o veštačkoj inteligenciji.

Taj savet je o veštačkoj inteligenciji prvi put raspravljao 2023. godine.

Gutereš je izjavio da bi zemlje sa najvećim kapacitetima u oblasti razvoja najnaprednije veštačke inteligencije "trebalo da uspostave mehanizme za kontakt, razmenu informacija i određene zajedničke zaštitne mere, da bi se izbegla ta trka ka dnu koja bi jednog dana mogla dovesti do ogromne katastrofe na globalnom nivou".

Foto: Shutterstock

Tramp je ukazao da bi Kina imala koristi od sumnji koje se izražavaju u vezi s razvojem veštačke inteligencije.

Planirano je da se on sledeće nedelje u Vašingtonu sastane sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Rojters je ranije izvestio da te dve države planiraju poseban sastanak sredinom septembra radi razgovora o rizicima vezanim za veštačku inteligenciju, na kojem bi učestvovali zvaničnici nižeg ranga.

"Potrebno nam je zajedničko razumevanje načina za unapređenje bezbednog, sigurnog i odgovornog razvoja veštačke inteligencije uz istovremeno prepoznavanje trenutaka kada bi sistemi sve veće moći mogli da zahtevaju strože zaštitne mere ili dodatne korake za upravljanje potencijalnim rizicima", rekao je Gutereš u sredu.