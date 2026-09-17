Specijalni administrativni region Hongkong je u sredu predstavio svoj prvi petogodišnji plan ekonomskog i društvenog razvoja (2026–2030), što je prekretnica u ulasku u novu fazu razvoja.

Li je rekao da je su narednih pet godina ključne za Hongkong da iskoristi priliku za unapređenje društvene dobrobiti i izgradnju boljeg doma za sve.

“Plan će pomoći u izgradnji otvorenijeg, inkluzivnijeg, slobodnijeg, prosperitetnijeg i bezbednijeg Hongkonga”, izjavio je glavni izvršni direktor Specijalnog administrativnog regiona Hongkong, Džon Li.

Plan se sastoji od sedam delova i 28 poglavlja, a postavlja ukupno 105 pokazatelja u širokom spektru oblasti. Ključni ciljevi uključuju postizanje novih prodora u ekonomskom razvoju, jačanje međunarodne konkurentnosti i uticaja, kao i značajno poboljšanje javne dobrobiti.

Prema planu, realna stopa rasta BDP-a Hongkonga trebalo bi da ostane u razumnom okviru tokom perioda 2026–2030, dok se očekuje da će dodata vrednost turističke industrije porasti za oko 40 do 50 procenata, na 126 milijardi hongkonških dolara (oko 16,06 milijardi američkih dolara) do 2030. godine.

Hongkong želi da podigne odnos ukupnih domaćih izdataka za inovacione aktivnosti prema BDP-u na 3 posle 2030. godine, u poređenju sa vrednošću od 1,63 u 2024. godini, navodi se u planu.

Kako bi pooštrio svoju konkurentsku prednost, Hongkong planira da konsoliduje i unapredi status međunarodnog finansijskog, pomorskog i trgovinskog centra, i da se razvije u međunarodni centar za inovacije i tehnologiju i globalno čvorište za visokokvalifikovane talente, navodi se u dokumentu.