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Uznemirujući snimak policijske intervencije u centru Ljubljane pojavio se u javnosti, nakon koje je Armin Đutović (37) izgubio svest i preminuo u bolnici tri dana kasnije. Snimak policijske kamere prikazuje hvatanje za vrat tokom kojeg Đutović kaže da ne može da diše.

Snimak je dobila redakcija slovenačke televizije 24ura, odnosno POP TV. Na njemu se vidi kako policajci obaraju Đutovića na zemlju, nakon čega ga jedan od njih drži za vrat više od jednog minuta.

- Umreću, molim vas, ne mogu da dišem - čuje se kako govori Đutović.

Nakon što su mu stavljene lisice, Đutović je još nekoliko minuta ležao nepomično na stomaku. Oko njega je bilo nekoliko policajaca, ali, prema optužnici, nisu odmah počeli da mu pružaju prvu pomoć. Objavljeni snimak prikazuje samo deo intervencije.

Preminuo tri dana nakon intervencije

Policija je 8. decembra 2024. intervenisala u Čopovoj ulici nakon što je primila prijavu da muškarac baca i oštećuje stolice na terasi jednog restorana. Prema policijskom opisu incidenta, Đutović je potom udario holandskog državljanina, a tokom policijske istrage je pružio otpor i pokušao da pobegne.

Tužilaštvo policajca Jana Dovnika tereti da je zadavio Đutovića s leđa i nastavio da mu pritiska vrat čak i nakon što je izgubio svest. Optužen je da je iz nehata izazvao Đutovićevu smrt.

Đutović je doživeo srčani zastoj i teško i nepovratno oštećenje mozga usled nedostatka kiseonika. Odveden je u bolnicu, gde je preminuo 11. decembra 2024. godine.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Pet policajaca optuženo za nepružanje pomoći

Još pet policajaca, Tomaž Podobnik, Tomi Brdnik, Marko Goleš, Maja Vojsk i Nika Marčič, optuženi su za nepružanje pomoći.

Tužilaštvo tvrdi da nisu blagovremeno proverili da li Đutović diše i da je reanimacija započeta tek više od četiri minuta nakon srčanog zastoja.

Nadzor direkcije slovenačkog MUP-a prethodno je utvrdio da su policajci neprofesionalno i nesrazmerno primenili postupak davljenja. Takođe je utvrđeno da nisu odmah pružili prvu pomoć i da su nezakonito, neprofesionalno i nesrazmerno upotrebili fizičku silu prema već vezanom Đutoviću.

Direkcija je takođe zaključila da je interna policijska komisija prethodno objektivno procenila zakonitost i stručnost intervencije.

Odbrana Tomaža Podobnika zatražila je da se snimak policijske kamere izuzme iz sudskog spisa. Istovremeno, pozvala se na njih kako bi dokazala da Podobnik nije poznavao Đutovića pre intervencije.

Veštak: Stisak je verovatno bio prejak i trajao je predugo

Miroslav Žaberl sa Fakulteta bezbednosnih nauka i Igor Toplak iz policijskog sindikata govorili su o postupcima policajaca u emisiji 24UR ZVEČER.

Žaberl smatra da objavljeni snimci već pokazuju profesionalne greške i nesrazmernu upotrebu intervencije.

- Stisak je najverovatnije bio prejak, trajao je predugo, a policajac nije primetio da osoba već neko vreme ne diše. Nakon toga vidim policajce koji nisu odmah reagovali - rekao je Žaberl.

Toplak je pozvao da se sačekaju nalazi forenzičkih veštaka i odluka suda pre nego što se donesu zaključci. Istakao je da se Đutović opirao do poslednjeg trenutka i pokrenuo pitanje mogućeg uticaja droga i sposobnosti policajaca da prepoznaju životno ugrožavajuće situacije tokom intervencije.