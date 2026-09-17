RUSKI NAPADI ŠIROM UKRAJINE, U KIJEVU RANJENO DVOJE DECE! Gradonačelnik Kličko objavio ukupan broj povređenih, pogođena i stambena zgrada od 19 spratova u Odesi
- Najmanje 18 ljudi povređeno je u ruskim vazdušnim napadima širom Ukrajine, a oštećeni su objekti u Kijevu, Odesi i na drugim lokacijama.
- Kličko je saopštio da je u Kijevu ranjeno 12 osoba, među njima dvoje dece, dok su delovi projektila pali na stambene zgrade i skladišta.
- U Odesi su povređene tri osobe, uključujući dete, a u Zaporožju još tri, uz požar u industrijskom objektu.
Najmanje 18 ljudi je jutros rano povređeno u ruskim vazdušnim napadima na ciljeve u Ukrajini, prenosi Rojters pozivajući se na izjave zvaničnika.
Oštećeni su objekti u glavnom gradu Kijevu i crnomorskoj luci Odesi, kao i na drugim lokacijama, saopštili su zvaničnici na Telegramu.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je u gradu ranjeno 12 osoba, među kojima i dvoje dece.
- Delovi projektila pali su na stambene zgrade i na skladišta u blizinu benzinske stanice, koje su česta meta napada - dodao je Kličko.
U Odesi su povređene tri osobe, među kojima i jedno dete, kada su ruske snage pogodile su stambenu zgradu od 19 spratova.
U Zaporožju, na jugoistoku zemlje, povređene su tri osobe, a raketni napad je izazvao i požar u jednom industrijskom objektu, saopštile su tamošnje vlasti putem Telegrama.
(Kurir.rs/Beta)