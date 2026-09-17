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Najmanje 18 ljudi je jutros rano povređeno u ruskim vazdušnim napadima na ciljeve u Ukrajini, prenosi Rojters pozivajući se na izjave zvaničnika.

Oštećeni su objekti u glavnom gradu Kijevu i crnomorskoj luci Odesi, kao i na drugim lokacijama, saopštili su zvaničnici na Telegramu.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je u gradu ranjeno 12 osoba, među kojima i dvoje dece.

- Delovi projektila pali su na stambene zgrade i na skladišta u blizinu benzinske stanice, koje su česta meta napada - dodao je Kličko.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko Foto: Efrem Lukatsky/AP

U Odesi su povređene tri osobe, među kojima i jedno dete, kada su ruske snage pogodile su stambenu zgradu od 19 spratova.

U Zaporožju, na jugoistoku zemlje, povređene su tri osobe, a raketni napad je izazvao i požar u jednom industrijskom objektu, saopštile su tamošnje vlasti putem Telegrama.