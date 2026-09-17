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Italijanski državljanin Vitantonio Lovalo preminuo je u utorak u 112. godini u svom rodnom gradu Aviljanu na jugu Italije.

Ovaj poljoprivrednik je gotovo do kraja života radio u svom vinogradu i čuvao ovce.

Đuzepe Meka, gradonačelnik Aviljana, napisao je da je njegov grad izgubio deo svoje istorije, i nazvao je Lovala po nadimku.

- Ziton je bio jedan od nas.

Lovalo je bio oženjen, a njegova supruga je preminula nekoliko godina ranije. Par je imao četvoro dece.

Na početku drugog svetskog rata je bio na frontu, a potom je kao ratni zarobljenik odveden u Nemačku posle kapitulacije Italije 1943. godine.

Čak i nakon što je napunio 100 godina, nastavio je da radi u svom vinogradu. Prema podacima Gerontološke istraživačke grupe, titula najstarijeg muškarca u Evropi sada prelazi na portugalskog državljanina Žoakima Varelu, koji ima 111 godina.

Međutim, Varela je tek 32. na listi najstarijih ljudi u Evropi - iza 31 žene. Prema ovoj listi, najstarija osoba i u Evropi i u svetu je britanska državljanka Etel Katerham, sa 117 godina.

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