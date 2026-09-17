PREMINUO NAJSTARIJI ČOVEK U EVROPI: I kada je prevalio stotu nastavio da radi u vinogradu, ima FASCINANTNU životnu priču! Ovaj podatak će vas posebno iznenaditi
- Italijanski državljanin Vitantonio Lovalo preminuo je u 112. godini u Aviljanu, a do kraja života radio je u vinogradu i čuvao ovce.
- Bio je oženjen i imao četvoro dece, a tokom Drugog svetskog rata bio je na frontu i potom ratni zarobljenik u Nemačkoj.
Italijanski državljanin Vitantonio Lovalo preminuo je u utorak u 112. godini u svom rodnom gradu Aviljanu na jugu Italije.
Ovaj poljoprivrednik je gotovo do kraja života radio u svom vinogradu i čuvao ovce.
Đuzepe Meka, gradonačelnik Aviljana, napisao je da je njegov grad izgubio deo svoje istorije, i nazvao je Lovala po nadimku.
- Ziton je bio jedan od nas.
Lovalo je bio oženjen, a njegova supruga je preminula nekoliko godina ranije. Par je imao četvoro dece.
Na početku drugog svetskog rata je bio na frontu, a potom je kao ratni zarobljenik odveden u Nemačku posle kapitulacije Italije 1943. godine.
Čak i nakon što je napunio 100 godina, nastavio je da radi u svom vinogradu. Prema podacima Gerontološke istraživačke grupe, titula najstarijeg muškarca u Evropi sada prelazi na portugalskog državljanina Žoakima Varelu, koji ima 111 godina.
Međutim, Varela je tek 32. na listi najstarijih ljudi u Evropi - iza 31 žene. Prema ovoj listi, najstarija osoba i u Evropi i u svetu je britanska državljanka Etel Katerham, sa 117 godina.