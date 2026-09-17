KONAČNO USVOJEN "GREJEMOV ZAKON", NAJVEĆI UDAR AMERIKE NA RUSIJU! Posle skoro godinu i po dana potvrdili ga kongresmeni, čeka se Trampov potpis na SANKCIJE
- Predstavnički dom SAD usvojio je zakon o sankcijama i carinama protiv Rusije, a akt je prosleđen Donaldu Trampu na potpis.
- Zakon cilja rusku energetsku i odbrambenu industriju, kao i 'flotu iz senke' koja zaobilazi postojeće sankcije.
- Predlog predviđa i visoke carine do 100 odsto za Kinu, Indiju i druge zemlje koje kupuju rusku naftu i gas.
Predstavnički dom Kongresa SAD je usvojio zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsedniku Donaldu Trampu na potpisivanje – gotovo godinu i po dana nakon što ga je predložio pokojni senator Lindzi Grejem, prenosi Rojters.
Predstavnički dom je usvojio zakon sa 262 glasa "za" i 159 "protiv", nakon što je 58 demokrata odstupilo od stava stranačkog rukovodstva i pridružilo se republikancima u podršci tom aktu.
Predlog je usvojen u Senatu prošlog meseca.
Zakon je usmeren protiv ruske energetske i odbrambene industrije, kao i protiv njene "flote iz senke" koju čine tankeri što zaobilaze postojeće sankcije, a sve sa ciljem da se Moskvi uskrate sredstva kojima finansira rat u Ukrajini.
Predlog je naišao na otpor jer ovlašćuje Trampa da uvede visoke carine, koje mogu dostići i 100 odsto, Kini, Indiji i drugim zemljama kako bi se smanjila njihova zavisnost od ruske nafte i gasa, kao i da produži sankcije Iranu.
Predlog zakona nosi naziv "Zakon Lindzija O. Grejema o sankcionisanju Rusije i Irana iz 2026. godine", u čast republikanca iz Južne Karoline.
(Kurir.rs/Beta)