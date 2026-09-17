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Predstavnički dom Kongresa SAD je usvojio zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsedniku Donaldu Trampu na potpisivanje – gotovo godinu i po dana nakon što ga je predložio pokojni senator Lindzi Grejem, prenosi Rojters.

Predstavnički dom je usvojio zakon sa 262 glasa "za" i 159 "protiv", nakon što je 58 demokrata odstupilo od stava stranačkog rukovodstva i pridružilo se republikancima u podršci tom aktu.

Predlog je usvojen u Senatu prošlog meseca.

Lindzi Grejem Foto: Maya Levin/AP, Evan Vucci/AP, WAEL HAMZEH/EPA

Zakon je usmeren protiv ruske energetske i odbrambene industrije, kao i protiv njene "flote iz senke" koju čine tankeri što zaobilaze postojeće sankcije, a sve sa ciljem da se Moskvi uskrate sredstva kojima finansira rat u Ukrajini.

Predlog je naišao na otpor jer ovlašćuje Trampa da uvede visoke carine, koje mogu dostići i 100 odsto, Kini, Indiji i drugim zemljama kako bi se smanjila njihova zavisnost od ruske nafte i gasa, kao i da produži sankcije Iranu.

Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Predlog zakona nosi naziv "Zakon Lindzija O. Grejema o sankcionisanju Rusije i Irana iz 2026. godine", u čast republikanca iz Južne Karoline.

(Kurir.rs/Beta)

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