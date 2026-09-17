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Jemenski pobunjenici Huti objavili su u nedelju video snimak za koji kažu da prikazuje obaranje saudijskog borbenog aviona F-15. Incident se dogodio usred brzog napredovanja pobunjenika koje podržava Iran, što je dodatno opteretilo globalno snabdevanje energijom.

Snimak pada i ostataka aviona u pustinji

Prema rečima Huta, sofisticirani avion američke proizvodnje "oboren je lokalno proizvedenom raketom zemlja-vazduh" dok je "izvodio neprijateljske operacije" iznad provincije Marib u centralno-zapadnom Jemenu.

Snimak koji je objavila grupa prikazuje elektronski nišan rakete kako pogađa objekat koji izgleda kao borbeni avion. Huti borci se vide kako pregledaju ostatke aviona u pustinji. U jednom kadru, oni podižu ono što izgleda kao rep aviona, na kojem je ispisana saudijska zastava i identifikacioni broj 5539.

Saudijska Arabija još uvek nije komentarisala tvrdnje Huta.

Vojni analitičar CNN-a Sedrik Lejton, penzionisani pukovnik američkog vazduhoplovstva, rekao je da su oznake na repu F-15SA na snimku "u skladu" sa onima na saudijskim F-15.

Napredovanje pobunjenika i regionalne tenzije

Navodno obaranje aviona dolazi u kontekstu šire regionalne eskalacije između Irana i Sjedinjenih Država, koja uključuje nedavne brze promene u Jemenu, zemlji koja je godinama u građanskom ratu.

Huti su nedavno pojačali napade na jemensku vladu koju podržava Saudijska Arabija i proširili područje pod svojom kontrolom.

Prošle nedelje su zauzeli lučki grad na Crvenom moru i ostrvo u blizini važnog plovnog puta. Ova ruta se mesecima koristi kao alternativa Ormuskom moreuzu za izvoz saudijske nafte i derivata.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Poslednjih nedelja, pobunjenici su intenzivirali svoje napade na samu Saudijsku Arabiju, na šta je Rijad odgovorio uzvratnim udarima. Raste zabrinutost da bi Saudijska Arabija mogla biti dublje uvučena u sukob kako se rat između SAD i Irana nastavlja.

Gubitak retkog i naprednog lovca

Ako se potvrdi, gubitak saudijskog aviona bio bi tek drugi put da je avion američke proizvodnje ovog tipa oboren neprijateljskom vatrom u ovom ratu. Ranije su iranske snage oborile američki F-15 Strajk Igl.

Ta nesreća je pokrenula američku operaciju spasavanja u kojoj je posada na kraju spasena, ali uz gubitak nekoliko američkih aviona. Morali su biti uništeni na mestu sletanja u pustinji nakon što su se tamo zaglavili. U ranijim fazama rata sa Iranom, tri američka F-15 su takođe oborena "prijateljskom vatrom" iz Kuvajta.

Saudijski F-15SA jedna je od najnovijih verzija tog dvomotornog lovca, koji je u službi američkog ratno-kosmičkih snaga od 1976. godine. Saudijski model je baziran na verziji F-15E Strajk Igl, koji je bio okosnica američke vazdušne moći od svog borbenog debija u operaciji Pustinjska oluja 1991. godine.