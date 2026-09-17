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Putnik koji je na letu iz Dalasa za Njuark savladan i oblepljen lepljivom trakom nakon izliva mržnje i agresije, prvi put se oglasio u medijima. Reč je o Lejnu Lundinu (67), agentu za nekretnine iz Arizone, koga su putnici i posada morali da obuzdaju pre nego što je avion kompanije American Airlines vanredno sleteo kako bi izgrednik bio izbačen.

Incident se dogodio 5. septembra, kada je Lundin na rasnoj i homofobičnoj osnovi vređao stjuardese i putnike. Na mreži su se ubrzo pojavile šokantne fotografije na kojima se vidi kako sedi u prvoj klasi, čvrsto vezan srebrnom trakom oko tela i glave.

Na saslušanju pred Okružnim sudom, Lundin je izjavio da se uopšte ne seća haosa koji je izazvao. Kako prenosi The Sun, on je pre leta popio dva koktela sa votkom i sokom od pomorandže (Screwdriver), nakon čega mu je pamćenje potpuno nestalo.

Lajn Lundin Foto: Printscreen

"Ne sećam se ničega"

U audio-snimku do koga je došao portal The Banner, Lundin je zvučao vidno zbunjeno pred sudijom Džordžom Hagom:

"Napao sam policajca? To tu piše? Nemam naočare", rekao je Lundin.

Nakon što mu je sudija pročitao optužnicu, kratko je prokomentarisao: "O, moj Bože. Kakav haos. Ne sećam se ničega od toga."

Prema navodima policije i svedoka, Lundin se ponašao sve nekontrolisanije — viče je, psovao, budio druge putnike i nasumično ih ispitivao o religiji. U prvoj klasi sedeo je pored rabina i pisca Džonatana Kana, sa kojim je u početku mirno razgovarao o veri.

Međutim, Kan tvrdi da se Lundin u sekundi transformisao dok mu je rabin pričao o svom duhovnom iskustvu.

"Lice i glas su mu se potpuno promenili. Skoro šapatom mi je rekao: ’Morao bih nešto da ti kažem’, a zatim izgovorio psovku", ispričao je Kan za Daily Mail.

Ubrzo nakon toga, Lundin je pokušao da mu razbije laptop, zapretivši mu rečima: "Razbiću ti to j**** jevrejsko lice", a potom se okrenuo i ka kabinskom osoblju. Nakon prinudnog sletanja, policija ga je izvela iz aviona, ali tek pošto je jednog od policajaca udario u grudi.

Reakcija njegovog poslodavca bila je trenutna. Agencija za nekretnine Long Realty iz Arizone uručila mu je otkaz čim su u javnost dospele zabrinjavajuće pojedinosti i krivične prijave proistekle iz ovog incidenta.