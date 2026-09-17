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RIJAD TVRDI DA SU JEMENSKI POBUNJENICI DRONOM POKUŠALI DA NAPADNU MEKU

RIJAD TVRDI DA SU JEMENSKI POBUNJENICI DRONOM POKUŠALI DA NAPADNU MEKU

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Saudijska Arabija optužila je jemenske pobunjenike Hute, koje podržava Iran, da su pokušali da napadnu Meku, najsvetiji grad islama.

Region je juče odgovorio osudom Huta, ali bez znakova vojne podrške kraljevstvu kojim de fakto upravlja princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Frans24 navodi da su Saudijci, ključni saveznik Amerike, proglasili Meku "crvenom linijom“ dok se sve viši širi novi front rata koji su Izrael i SAD poveli protiv Irana.

Pošto je najveći svetski izvoznik nafte izložen napadima pobunjenika koje podržava regionalni protivnik Saudijaca, kraljevstvu je potreban siguran način izvoza sirove nafte, ali i vojna pomoć.

Navodi se da za sada nema jasnog puta ni do jedne od ove dve potrebe Rijada.

Ključni saudijski naftovod je zatvoren i to zatvaranje će navodno potrajati nedeljama, nakon napada proiranskih snaga iz Iraka.

Huti su napali infrastrukturu u kraljevstvu i njegove brodove na Crvenom moru, gde su zauzeli nekoliko ostrva u moreuzu Bab el Mandeb.

Iran i dalje napada brodove u Ormuskom moreuzu, a cena nafte ostaje iznad 100 dolara po barelu.

Huti negiraju napad

Huti su negirali da su ispalili dronove prema Meki, gradu na oko 1.100 kilometara od jemenske granice.

Saudijci su objavili da su presreli i uništili dron pre nego što je ušao u vazdušni prostor iznad rodnog mesta proroka Muhameda.

Ovi napadi su prvi test za novoosnovani odbrambeni pakt Saudijske Arabije, članice NATO Turske i nuklearne sile Pakistana.

1/4 Vidi galeriju U Meki potpisan bezbednosni pakt Saudijske Arabije, Pakistana i Turske, potpise stavili princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman, premijer Šehbaz Šarif i predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međutim, zvaničnici iz Turske i Pakistana kazali su za Asošijejted pres da nisu dobili saudijski zahtev za podršku kao odgovor na eskalaciju napada Huta.

Turski zvaničnik je rekao da napori za "institucionalizaciju" saveza moraju da budu završeni pre nego što pakt postane operativan.

Uz osudu pokušaja napada na Meku, pakistanski premijer Šehbaz Šarif rekao je da njegova zemlja stoji "nepokolebljivo, rame uz rame" uz Saudijce.

Turski ministar spoljnih poslova izrazio je solidarnost i rekao da nijedna zemlja ne može "ostati ravnodušna" natakav napada, javila je državna agencija Anadolija.

Kritike su stigle i od Organizacije islamske saradnje, koja predstavlja više od 57 muslimanskih država, koja je navela da pokušaj vazdušnih udara krši "svetost svetih mesta".

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp primio u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Evan Vucci/AP, Nathan Howard - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Saudijci: Nije im prvi put

Turki al Maliki, portparol vojne koalicije predvođene Saudijskom Arabijom koja se bori protiv pobunjenika u Jemenu, kazao je da je ovo bio drugi pokušaj napada Huta na Meku nakon što su pobunjenici ispalili balističku raketu prema tom gradu 2017.

Prema rečima dva regionalna zvaničnika Saudijska Arabija je u pregovorima sa saveznicima u nadi da će obnoviti zalihe raketa presretača, koje su iscrpljene zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.

Neimenovani zvaničnici su rekli da su Saudijci zamolili saveznike, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Pakistan i Egipat, da rasporede timove za protivvazdušnu odbranu (PVO) kako bi pomogli u presretanju raketa i dronova.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Jedan od zvaničnika je kazao da su se Saudijci obratili evropskim i regionalnim saveznicima jer su SAD utvrdile da su američke zalihe tih projektila iscrpljene.

Drugi zvaničnik je rekao da Saudijska Arabija takođe nastoji da okupi regionalne i međunarodne saveznike kako bi pokrenuli kolektivni odgovor protiv Huta.

- Ali sada je odluka da se pruži šansa diplomatiji - naveo je on, napominjući uloge Omana i Egipta u tom procesu.

1/6 Vidi galeriju Napad jemenskih pobunjenika Huta na Saudijsku Arabiju Foto: screenshot x/ddfmarketing1, EPA/YAHYA ARHAB

Frans24 podseća da je Amerika prodala Saudijskoj Arabiji oružje vredno milijarde dolara i obavezale su se na druge vrste podrške, ali visoki američki zvaničnici su ukazali na nedostatak želje Vašingtona da se uključi u sukob.

Trampov potpredsednik "direktno razgovara sa Hutima"

Američki potpredsednik Džej Di Vens je u ponedeljak izjavio da su SAD u "stalnom kontaktu" sa Saudijcima i da je "vodio direktne razgovore sa Hutima".

1/5 Vidi galeriju Crni dim u Saudijskoj Arabiji iznad naftovoda posle napada dronovima iz Iraka Foto: Handout / AFP / Profimedia

Na pitanje da li je Saudijska Arabija tražila intervenciju, američki zvaničnik je rekao da Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, ima radnu grupu za "unapređenje razmene obaveštajnih podataka i planiranja podrške saudijskim snagama".

Huti su sinoć objavili, bez pružanja dokaza, da su oborili borbeni avion F-15 kojim je upravljala koalicija predvođena Saudijskom Arabijom iznad centralne jemenske pokrajine Marib.