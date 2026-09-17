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Kanadski premijer Mark Karni pozdravio je u četvrtak predlog da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije, ali je poručio da mu cilj nije stvaranje novog bloka koji bi bio rival svetskim velesilama.

Ove reči usledile su nakon što je predsednik SAD Donald Tramp nagovestio da bi predloženi aranžman mogao predstavljati "neprijateljski čin" i zapretio visokim mešovitim carinama Evropi ukoliko proceni da su njene namere neprijateljske. Tramp je takođe nazvao ovu ideju "smešnom".

- Pozdravljamo ovu ambiciju - rekao je Karni danas u Evropskom parlamentu, govoreći o predlogu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen koji je predstavljen u sredu.

1/18 Vidi galeriju Govor o stanju EU Ursule fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, pred poslanicima Evropskog parlamenta Foto: RONALD WITTEK/EPA

Karni izneo svoje predloge

Karni je jasno izneo šta predlaže: dublju integraciju Kanade i Evrope u oblasti trgovine, odbrane, kritičnih minerala, veštačke inteligencije, energetike, svemira, istraživanja i finansijskih usluga, kako bi obe strane bile manje ranjive na ekonomske i geopolitičke pritiske.

"Ne predlažem treći blok s ciljem da postanemo rival velikim silama - samo sa boljim manirima", rekao je. "Ne tražimo moć da bismo dominirali nad drugima".

Karni je istakao da je cilj, umesto toga, izgradnja otpornosti Kanade kako nijedna zemlja ne bi mogla da kontroliše njena tržišta, ugrožava njen suverenitet ili joj diktira izbore.

1/4 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni Foto: AP, EPA Will Oliver, EPA Neil Hall

Generacijama je Kanada gradila svoju ekonomiju na integraciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Trampove carine, zahtevi za ekonomskim ustupcima i učestale priče o tome da Kanada postane 51. američka država sada primoravaju Otavu da smanji tu zavisnost i potraži dublje ekonomske, bezbednosne i političke odnose preko Atlantika.

Evropa nudi Kanadi još jedan put

Fon der Lajen je predložila da Kanada postane prva pridružena članica EU - status koji trenutno ne postoji u ugovorima bloka i koji bi morao biti stvoren. Ona je izjavila da Evropa želi da podigne odnose sa Kanadom na "najviši mogući nivo".

Karni, koji je sedeo u prvom redu sale Evropskog parlamenta, klimnuo je glavom i ustao da zagrli Fon der Lajen dok su mu poslanici aplaudirali stojeći.

Ovog puta, Evropa nudi Kanadi drugačiji put. Fon der Lajen je rekla da bi Kanada i EU trebalo da odu korak dalje od postojećeg sporazuma o slobodnoj trgovini i stvore "Savez za budućnost" koji bi obuhvatao "zajednički prostor prosperiteta i ekonomske bezbednosti".

1/5 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije Foto: Anthony Pizzoferrato/AP, Leszek Szymanski/PAP, Sean Kilpatrick / PA Images / Profimedia

Karni će biti domaćin liderima EU na samitu Kanada–EU u Monrealu 29. i 30. oktobra, gde se očekuje da će dve strane detaljnije razmotriti predloženi novi odnos.

Kanada izvozi oko 70% svojih proizvoda u Sjedinjene Američke Države, što je čini izuzetno izloženom Trampovim carinama.

Otava je uzvratila merama i odbacila zahteve za koje Karni tvrdi da ugrožavaju kanadski suverenitet. Evropa je izabrala drugi put — odustala je od odmazde i prihvatila carine do 15% na većinu izvoza EU u SAD.

Karni je okupio "srednje sile"

Karni je u više navrata apelovao na srednje sile da se odupru takvoj ekonomskoj prisili. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u januaru, upozorio je da kada zemlje pregovaraju same sa dominantnom silom, "pregovaramo iz pozicije slabosti. Prihvatamo ono što nam se ponudi".

Tramp ga je sutradan ukorio.

1/4 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni održao govor na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu 2026. Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Džonatan Vilkinson, kanadski ambasador pri EU, izjavio je u sredu da Kanada ne traži punopravno članstvo u EU jer bi to zahtevalo odricanje od dela suvereniteta. Umesto toga, Otava želi "da se približi Evropi koliko god je to moguće", istovremeno povećavajući sopstvenu nezavisnost.

Šta bi tačno pridruženo članstvo podrazumevalo tek treba da bude ispregovarano.

Kanada je već napravila veliki korak ka evropskoj integraciji. Ove godine postala je prva neevropska zemlja koja se pridružila programu EU za nabavku opreme u oblasti odbrane SAFE, vrednom 150 milijardi evra, što kanadskim kompanijama omogućava pristup zajedničkim nabavkama dok Evropa povećava izdvajanja za odbranu.

Dve strane su takođe razgovarale o bliskojj saradnji u oblasti energetike, kritičnih minerala, veštačke inteligencije i digitalne trgovine.

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp drži govor u Davosu u Švajcarskoj na Svetskom ekonomskom forumu Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE, Markus Schreiber/AP

"Politika i retorika Trampove administracije očigledno primoravaju i Kanadu i EU da zamisle svet bez snažnog američkog vođstva i da deluju u skladu sa tim", rekao je Danijel Belan, profesor političkih nauka na Univerzitetu Mekgil u Monrealu.

Nelson Vajsman, profesor emeritus na Univerzitetu u Torontu, rekao je da je Karnijevo upravljanje odnosima sa Trampom povećalo interesovanje Evrope za kanadskog lidera.

"Karnijeva pronicljivost u ophođenju sa Trampom privukla je pažnju Evrope", rekao je Vajsman.

Vašington će pažljivo posmatrati

Vajsman je dodao da Evropljani već dugo posmatraju Kanadu kao zemlju koja posebno dobro razume Sjedinjene Države zbog njihovih dubokih ekonomskih i političkih veza. Karnijeva spremnost da se odupre Trampu, umesto da brzo prihvati zahteve Vašingtona, samo je učvrstila taj utisak, rekao je.

Belan je napomenuo da bi Karni u četvrtak mogao izbeći direktno pominjanje Trampovog imena, ali da neće ostaviti nikakvu sumnju o tome ko je meta njegovih širih argumenata.