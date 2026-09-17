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Poljska je oko podneva privremeno zatvorila aerodrome u Lublinu i Žešovu "zbog operacija vojne avijacije".

Skaj njuz prenosi da je to saopštila Poljska agencija za vazdušnu navigaciju (PAŽP).

Operativna komanda poljskih oružanih snaga saopštila je da su operacije vojne avijacije u vazdušnom prostoru ove zemlje članice NATO izvedene "u vezi sa napadima koje je Ruska Federacija izvela bespilotnim letelicama na mlazni pogon na teritoriji zapadne Ukrajine".

- Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarski izviđački sistemi stavljeni su u stanje pripravnosti. Ove akcije su preventivne prirode i usmerene su na obezbeđivanje vazdušnog prostora i njegovu zaštitu, posebno u područjima koja se nalaze pored ugroženih regiona - navela je vojska Poljske.

poljska vojska Foto: Printscreen/Youtube, Shutterstock, Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U međuvremenu je saopšteno da su letovi nastavljeni na aerodromima u Lublinu i Žešovu nakon privremenog zatvaranja.

- Nije bilo kršenja poljskog vazdušnog prostora - saopštila je vojska u ažuriranom saopštenju.

Britanska televizija navodi da je Poljska u poslednje vreme često aktivirala svoju protivvazdušnu odbranu.

Napad dronom na voz u Ukrajini na 2 km od poljske granice Foto: Handout / AFP / Profimedia

Ovo je treći put da je to učinila samo ove nedelje, kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu.

U ruskom napadu na železničku prugu blizu poljske granice proteklog vikenda pogođen je voz iza kompozicije koja je prevozila evropske diplomate, uključujući bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

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