ZATVORENI AERODROMI U NATO ZEMLJI ZBOG RUSKOG NAPADA! Poljska pokrenula "operacije vojne avijacije", PVO i radarski sistemi stavljeni u stanje pripravnosti
- Poljska je privremeno zatvorila aerodrome u Lublinu i Žešovu zbog operacija vojne avijacije nakon ruskih napada na zapadnu Ukrajinu.
- PVO i radarski sistemi stavljeni su u pripravnost, a vojska je navela da su mere bile preventivne i da nije bilo kršenja poljskog vazdušnog prostora.
Poljska je oko podneva privremeno zatvorila aerodrome u Lublinu i Žešovu "zbog operacija vojne avijacije".
Skaj njuz prenosi da je to saopštila Poljska agencija za vazdušnu navigaciju (PAŽP).
Operativna komanda poljskih oružanih snaga saopštila je da su operacije vojne avijacije u vazdušnom prostoru ove zemlje članice NATO izvedene "u vezi sa napadima koje je Ruska Federacija izvela bespilotnim letelicama na mlazni pogon na teritoriji zapadne Ukrajine".
- Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarski izviđački sistemi stavljeni su u stanje pripravnosti. Ove akcije su preventivne prirode i usmerene su na obezbeđivanje vazdušnog prostora i njegovu zaštitu, posebno u područjima koja se nalaze pored ugroženih regiona - navela je vojska Poljske.
U međuvremenu je saopšteno da su letovi nastavljeni na aerodromima u Lublinu i Žešovu nakon privremenog zatvaranja.
- Nije bilo kršenja poljskog vazdušnog prostora - saopštila je vojska u ažuriranom saopštenju.
Britanska televizija navodi da je Poljska u poslednje vreme često aktivirala svoju protivvazdušnu odbranu.
Ovo je treći put da je to učinila samo ove nedelje, kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu.
U ruskom napadu na železničku prugu blizu poljske granice proteklog vikenda pogođen je voz iza kompozicije koja je prevozila evropske diplomate, uključujući bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)