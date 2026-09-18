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Dečak je plivao i posmatrao ribe kada mu se jedan dabar približio. Majka ga je upozoravala, ali je nije čuo jer je bio pod vodom. Dominik je uspeo da skine dabra sa sebe i baci ga u stranu, ali se životinja vratila i počela da ga ujeda za obe šake dok je pokušavao da se zaštiti.

- Uhvatio je dabra za glavu i jednu nogu i pokušao da ga skine sa sebe. Onda je dabar počeo da trese glavom, baš kao pas - ispričao je njegov otac Džef Čebula.

1/6 Vidi galeriju Dabar napao i izujedao dečaka u jezeru u Americi Foto: Gofundme

Ugrizi su bili toliko jaki da se kost na jednom prstu videla, pa je porodica strahovala da će prst morati da bude amputiran. Dabar je kasnije uhvaćen i eutanaziran, a test je pokazao da je bio pozitivan na besnilo.

Dominik je helikopterom prebačen u bolnicu u Baltimoru. Imao je tri operacije, a očekuje ga još jedna kako bi mu bio spojen prekinuti nerv u desnoj šaci.

Povrede na dečakovoj koži Foto: Gofundme

- Da ne ulazim u previše detalja, ali mnogo toga je nedostajalo - rekao je njegov otac, opisujući povrede na grudima. Dečak je pušten iz bolnice, ali su mu ruke i dalje bile u zavojima od šaka do laktova. Delovi šaka i mali deo grudnog koša potpuno su mu utrnuli.

Uprkos svemu, Dominik je bio dobro raspoložen. Proslavio je 14. rođendan i krenuo u srednju školu, a njegova porodica se nada da će se oporaviti do početka sezone rvanja u oktobru. Njegova tetka Li Čebula pokrenula je GoFundMe kampanju za troškove lečenja.

Napadnuti dečak na obali Foto: Gofundme

- On ga nije provocirao, nije ga dirao niti mu je na bilo koji način smetao. Ovo je bio potpuno ničim izazvan napad - rekla je.

U Merilendusu nakon toga zabeležena još dva napada dabrova. Devetnaestogodišnjeg pecaroša 5. avgusta ugrizao je dabar zaražen besnilom, dok je desetogodišnju devojčicu dabar napao dok je plivala u okviru letnjeg kampa.