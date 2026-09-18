(UZNEMIRUJUĆE) DEČAK (14) NAPADNUT DOK SE KUPAO! Očajnički je pokušavao da se odbrani od POBESNELOG DABRA, životinja tresla glavom i kidisala bez prestanka!
- Dečaka od 14 godina napao je dabar dok se kupao u državnom parku u Merilendu, a životinja je kasnije testirana pozitivno na besnilo.
- Dominik je zadobio teške povrede šaka i grudnog koša, prebačen je helikopterom u bolnicu i imao je više operacija.
- Nadležni upozoravaju da se ljudi drže podalje od divljih životinja i da odmah potraže pomoć posle ujeda ili ogrebotina.
Dečak je plivao i posmatrao ribe kada mu se jedan dabar približio. Majka ga je upozoravala, ali je nije čuo jer je bio pod vodom. Dominik je uspeo da skine dabra sa sebe i baci ga u stranu, ali se životinja vratila i počela da ga ujeda za obe šake dok je pokušavao da se zaštiti.
- Uhvatio je dabra za glavu i jednu nogu i pokušao da ga skine sa sebe. Onda je dabar počeo da trese glavom, baš kao pas - ispričao je njegov otac Džef Čebula.
Ugrizi su bili toliko jaki da se kost na jednom prstu videla, pa je porodica strahovala da će prst morati da bude amputiran. Dabar je kasnije uhvaćen i eutanaziran, a test je pokazao da je bio pozitivan na besnilo.
Dominik je helikopterom prebačen u bolnicu u Baltimoru. Imao je tri operacije, a očekuje ga još jedna kako bi mu bio spojen prekinuti nerv u desnoj šaci.
- Da ne ulazim u previše detalja, ali mnogo toga je nedostajalo - rekao je njegov otac, opisujući povrede na grudima. Dečak je pušten iz bolnice, ali su mu ruke i dalje bile u zavojima od šaka do laktova. Delovi šaka i mali deo grudnog koša potpuno su mu utrnuli.
Uprkos svemu, Dominik je bio dobro raspoložen. Proslavio je 14. rođendan i krenuo u srednju školu, a njegova porodica se nada da će se oporaviti do početka sezone rvanja u oktobru. Njegova tetka Li Čebula pokrenula je GoFundMe kampanju za troškove lečenja.
- On ga nije provocirao, nije ga dirao niti mu je na bilo koji način smetao. Ovo je bio potpuno ničim izazvan napad - rekla je.
U Merilendusu nakon toga zabeležena još dva napada dabrova. Devetnaestogodišnjeg pecaroša 5. avgusta ugrizao je dabar zaražen besnilom, dok je desetogodišnju devojčicu dabar napao dok je plivala u okviru letnjeg kampa.
Nadležni kažu da dabrovi uglavnom nisu agresivni, ali savetuju ljudima da se drže podalje od divljih životinja. Svako koga ugrize ili ogrebe divlja životinja trebalo bi odmah da potraži lekarsku pomoć.
(Kurir.rs/The Sun)