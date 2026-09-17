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Eksplozija je odjeknula blizu poljske granice s Ukrajinom, a u gradu Lublinu na istoku Poljske zavijale su sirene za vazdušnu opasnost.

Poljska novinska agencija PAP objavila je na Tviteru da je premijer Donald Tusk izvestio da je verovatno napadnuta benzinska pumpa blizu blizu ukrajinskog grada Jahodina kod Dorohuska.

Navodi se da se radilo o velikoj eksploziji.

Pre podneva poljska vojska je saopštila da su dignuti borbeni avioni, a Vladin bezbednosni centar (RCB) je poslao upozorenja stanovnicima Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva zbog pretnje vazdušnim napadom.

- PAŽNJA! PAŽNJA! PAŽNJA! Pretnja vazdušnim napadom. Pronađite bezbedno mesto. Pratite uputstva službi. Čekajte dalja obaveštenja - piše u objavi RCB.

Operacije borbenih aviona su u međuvremenu prestale, a upozorenje RCB je otkazano.

PAP je objavio snimak iz grada Lublina gde se čuje zavijanje sirena za vazdušnu opasnost.