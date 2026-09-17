LUBLIN KAO BEOGRAD 1999! SIRENE ZAVIJAJU, VAZDUŠNA OPASNOST Velika eksplozija blizu poljske granice, javio se premijer Tusk, dignuti borbeni avioni NATO (VIDEO)
- U Lublinu su zavijale sirene za vazdušnu opasnost nakon velike eksplozije blizu poljske granice, tokom ruskog napada na zapad Ukrajine.
- Poljski premijer Donald Tusk naveo je da je verovatno napadnuta benzinska pumpa kod ukrajinskog Jagodina, blizu Dorohuska.
- Poljska vojska je podigla borbene avione, a RCB poslao upozorenja stanovnicima Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva, pa ih kasnije otkazao.
Eksplozija je odjeknula blizu poljske granice s Ukrajinom, a u gradu Lublinu na istoku Poljske zavijale su sirene za vazdušnu opasnost.
Poljska novinska agencija PAP objavila je na Tviteru da je premijer Donald Tusk izvestio da je verovatno napadnuta benzinska pumpa blizu blizu ukrajinskog grada Jahodina kod Dorohuska.
Navodi se da se radilo o velikoj eksploziji.
Pre podneva poljska vojska je saopštila da su dignuti borbeni avioni, a Vladin bezbednosni centar (RCB) je poslao upozorenja stanovnicima Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva zbog pretnje vazdušnim napadom.
- PAŽNJA! PAŽNJA! PAŽNJA! Pretnja vazdušnim napadom. Pronađite bezbedno mesto. Pratite uputstva službi. Čekajte dalja obaveštenja - piše u objavi RCB.
Operacije borbenih aviona su u međuvremenu prestale, a upozorenje RCB je otkazano.
PAP je objavio snimak iz grada Lublina gde se čuje zavijanje sirena za vazdušnu opasnost.
Poljska je oko podneva privremeno zatvorila aerodrome u Lublinu i Žešovu "zbog operacija vojne avijacije", ali su letovi sada obnovljeni.
(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)