Slušaj vest

Eksplozija je odjeknula blizu poljske granice s Ukrajinom, a u gradu Lublinu na istoku Poljske zavijale su sirene za vazdušnu opasnost.

Poljska novinska agencija PAP objavila je na Tviteru da je premijer Donald Tusk izvestio da je verovatno napadnuta benzinska pumpa blizu blizu ukrajinskog grada Jahodina kod Dorohuska.

Navodi se da se radilo o velikoj eksploziji.

Pre podneva poljska vojska je saopštila da su dignuti borbeni avioni, a Vladin bezbednosni centar (RCB) je poslao upozorenja stanovnicima Lublinskog i Potkarpatskog vojvodstva zbog pretnje vazdušnim napadom.

- PAŽNJA! PAŽNJA! PAŽNJA! Pretnja vazdušnim napadom. Pronađite bezbedno mesto. Pratite uputstva službi. Čekajte dalja obaveštenja - piše u objavi RCB.

Operacije borbenih aviona su u međuvremenu prestale, a upozorenje RCB je otkazano.

PAP je objavio snimak iz grada Lublina gde se čuje zavijanje sirena za vazdušnu opasnost.

Poljska je oko podneva privremeno zatvorila aerodrome u Lublinu i Žešovu "zbog operacija vojne avijacije", ali su letovi sada obnovljeni.

(Kurir.rs/Nemanja Vlačo)

Ne propustitePlanetaZATVORENI AERODROMI U NATO ZEMLJI ZBOG RUSKOG NAPADA! Poljska pokrenula "operacije vojne avijacije", PVO i radarski sistemi stavljeni u stanje pripravnosti
poljksa EPA Leszek Szymanski.jpg
Planeta"U SLUČAJU VOJNE AKCIJE VARŠAVA BI PRESTALA DA POSTOJI U ROKU OD 2 DO 3 DANA" Putinov ključni čovek žestoko odgovorio na izjavu Šikorskog o vojnoj nadmoći NATO
Nikolaj Patrušev Radoslav Šikorski
PlanetaDIGNUTI NATO AVIONI NAKON "BRZO BISMO POBEDILI RUSIJU AKO SKINEMO RUKAVICE"! Šef poljske diplomatije: U 6 nedelja uništili bismo sve, čak i bez Amerike! (FOTO)
radoslav.jpg
PlanetaBIVŠI ŠEF CIA: OVO JE DELO ISTINSKI VARVARSKOG VOĐE! Američki general s evropskim bezbednjacima u vozu ZA DLAKU izbegao ruski dron: Bilo je zastrašujuće (VIDEO)
Rusija Ukrajina.jpg