"SPADA U KATEGORIJU NEPRIJATELJSKIH AKCIJA" Peskov reagovao na američki zakon o sankcijama Rusiji, poslao oštro upozorenje u vezi sa pregovorima sa Ukrajinom
- Kremlj poručuje da novi američki sankcioni zakon spada u neprijateljske akcije i da otežava pregovore o miru u Ukrajini.
- Predstavnički dom SAD usvojio je zakon sa 262 glasa za i 159 protiv, a dokument sada čeka potpis Donalda Trampa.
Kremlj je saopštio da će dalje američke sankcije protiv Rusije otežati postizanje mirovnog sporazuma u Ukrajini, prenosi Skaj njuz.
To dolazi nakon što je Predstavnički dom SAD usvojio sveobuhvatni zakon o sankcijama i tarifama, koji ima za cilj povećanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog njene invazije na Ukrajinu.
Predlog zakona sada treba da potpiše predsednik SAD Donald Tramp. Zvaničnik Bele kuće je ranije rekao da će američki predsednik potpisati zakon ako bude usvojen u Predstavničkom domu.
- Naravno, pratimo napredak ovog dokumenta. On spada u kategoriju neprijateljskih akcija i naravno da bi uvođenje bilo kakvih dodatnih sankcija od strane SAD svakako otežavalo napore za pronalaženje mirovnog rešenja u Ukrajini - rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Napori za okončanje rata u Ukrajini, uz posredovanje SAD, zastaju već mesecima, ali je Tramp početkom ovog meseca poslao dva izaslanika u Moskvu i Kijev u nastojanju da ponovo pokrene proces.
Predstavnički dom je usvojio zakon sa 262 glasa "za" i 159 "protiv"
Predstavnički dom Kongresa SAD je usvojio zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsedniku Donaldu Trampu na potpisivanje – gotovo godinu i po dana nakon što ga je predložio pokojni senator Lindzi Grejem, prenosi Rojters.
Predstavnički dom je usvojio zakon sa 262 glasa "za" i 159 "protiv", nakon što je 58 demokrata odstupilo od stava stranačkog rukovodstva i pridružilo se republikancima u podršci tom aktu.
Predlog je usvojen u Senatu prošlog meseca.
Zakon je usmeren protiv ruske energetske i odbrambene industrije, kao i protiv njene "flote iz senke" koju čine tankeri što zaobilaze postojeće sankcije, a sve sa ciljem da se Moskvi uskrate sredstva kojima finansira rat u Ukrajini.
Predlog je naišao na otpor jer ovlašćuje Trampa da uvede visoke carine, koje mogu dostići i 100 odsto, Kini, Indiji i drugim zemljama kako bi se smanjila njihova zavisnost od ruske nafte i gasa, kao i da produži sankcije Iranu.
Predlog zakona nosi naziv "Zakon Lindzija O. Grejema o sankcionisanju Rusije i Irana iz 2026. godine", u čast republikanca iz Južne Karoline.
(Kurir.rs/Sky news)