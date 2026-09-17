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Kremlj je saopštio da će dalje američke sankcije protiv Rusije otežati postizanje mirovnog sporazuma u ​​Ukrajini, prenosi Skaj njuz.

To dolazi nakon što je Predstavnički dom SAD usvojio sveobuhvatni zakon o sankcijama i tarifama, koji ima za cilj povećanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog njene invazije na Ukrajinu.

Predlog zakona sada treba da potpiše predsednik SAD Donald Tramp. Zvaničnik Bele kuće je ranije rekao da će američki predsednik potpisati zakon ako bude usvojen u Predstavničkom domu.

- Naravno, pratimo napredak ovog dokumenta. On spada u kategoriju neprijateljskih akcija i naravno da bi uvođenje bilo kakvih dodatnih sankcija od strane SAD svakako otežavalo napore za pronalaženje mirovnog rešenja u Ukrajini - rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Napori za okončanje rata u Ukrajini, uz posredovanje SAD, zastaju već mesecima, ali je Tramp početkom ovog meseca poslao dva izaslanika u Moskvu i Kijev u nastojanju da ponovo pokrene proces.

1/7 Vidi galeriju Dmitrij Peskov Foto: screenshot YT/kpru, EPA-EFE/VALERIY SHARIFULIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT, EPA-EFE/SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN

Predstavnički dom je usvojio zakon sa 262 glasa "za" i 159 "protiv"

Predstavnički dom Kongresa SAD je usvojio zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsedniku Donaldu Trampu na potpisivanje – gotovo godinu i po dana nakon što ga je predložio pokojni senator Lindzi Grejem, prenosi Rojters.

Lindzi Grejem Foto: Kenny Holston/AP

Predstavnički dom je usvojio zakon sa 262 glasa "za" i 159 "protiv", nakon što je 58 demokrata odstupilo od stava stranačkog rukovodstva i pridružilo se republikancima u podršci tom aktu.

Predlog je usvojen u Senatu prošlog meseca.

Zakon je usmeren protiv ruske energetske i odbrambene industrije, kao i protiv njene "flote iz senke" koju čine tankeri što zaobilaze postojeće sankcije, a sve sa ciljem da se Moskvi uskrate sredstva kojima finansira rat u Ukrajini.

Predlog je naišao na otpor jer ovlašćuje Trampa da uvede visoke carine, koje mogu dostići i 100 odsto, Kini, Indiji i drugim zemljama kako bi se smanjila njihova zavisnost od ruske nafte i gasa, kao i da produži sankcije Iranu.