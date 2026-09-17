Slušaj vest

Policijska uprava Filadelfije je u sredu, 16. septembra, u kući Judžina i Rejmonda Horša pronašla više od milion digitalnih fotografija i video-snimaka na kojima se nalazi 58 osoba.

Sedam nestalih žena - za pet se pretpostavlja da su mrtve - dovedeno je u vezu sa snimcima i fotografijama pronađenim u kući u Filadelfiji.

1/5 Vidi galeriju Žene čiji se nestanak povezuje sa Judžinom i Rejmondom Horšom Foto: NAMus

Kako prenosi NBC News, Policijska uprava Filadelfije (PPD) je u sredu, 16. septembra, u kući u ulici Ču u Filadelfiji pronašla više od milion fotografija i video-snimaka 58 osoba.

Stanar kuće je četrdesetčetvorogodišnji Judžin Horš, koji je tu prethodno živeo sa svojim pokojnim ocem, Rejmondom Horšom, inače autorom pornografskih filmova i fotografom. Rejmond je preminuo prošle godine u 82. godini života.

Rejmond Horš Foto: US Marshals

Do ovog otkrića došlo je nakon što su nadležni organi u junu pretražili kuću, pošto je Judžin legitimisan sa jednom ženom zato što su se nepropisno parkirali u blizini "Independens hola" u Filadelfiji.

Policija je saopštila, kako prenosi pomenuti medij, da je ta žena kod sebe imala lična dokumenta nestale osobe, Bler Tonzeli, koja je poslednji put viđena 2023. godine. Pored toga, čuvar parka je pronašao drogu u vrednosti od oko 8.000 dolara, dva pištolja i lažne službene legitimacije saveznog organa za sprovođenje zakona, koje su pripadale Judžinu.

Nadležni su zatim pretražili Judžinovu kuću i pronašli lažne službene legitimacije, drogu, vatreno oružje, posude sa nepoznatim hemikalijama i pet urni sa kremiranim ostacima.

Predstavnici nadležnih službi, uključujući Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) i ekipu za deminiranje, kasnije su se vratili u Judžinovu kuću kako bi je pretresli i tada pronašli više od milion video-snimaka i fotografija na kojima su prikazane žene u toj kući.

Judžin Horš Foto: Philadelphia Police Department

Među osobama na snimcima i fotografijama nalazilo se sedam nestalih žena. Za četiri nestale žene se čini da su "bez znakova života", a postoji i snimak koji prikazuje "šta se možda dogodilo" petoj ženi, izjavio je zamenik komesara policije Filadelfije Frenk Vanor tokom konferencije za novinare u sredu, prenosi 6abc.

Pet pomenutih žena su Bler Tonzeli, Ejmi Mekhejl, Maribel Freses, Gabrijel Amarando i Nikol Fusaro, navodi NBC News.

Mekhejl, koja je nestala u junu 2016. godine, bila je Rejmondova bivša supruga i poslednji put je viđena u njegovoj kući, saopštila je njena porodica. Freses i Amarando se na snimcima vide "onesvešćene i sa povredama". Freses se vodi kao nestala od 2018, a Amarando od 2012. godine.

Snimak prikazuje Fusaro nagu sa Rejmondom dok je bila vezana lisicama za krevet. Video takođe prikazuje konzumiranje droge i davanje novca.

- U jednom trenutku tokom tog događaja, koristeći neku vrstu podesivih klešta, on joj stavlja plastičnu vezicu oko vrata i ona na snimku gubi svest - rekao je Vanor.

Još dve žene sa snimaka delovale su povređeno i bez svesti. Identitet jedne dvadesetpetogodišnjakinje je nepoznat, dok identitet druge, dvadesetsedmogodišnjakinje, nije javno objavljen.

U kući nisu pronađena tela, niti su podignute optužnice za ubistvo.

Agenti i dalje pregledaju materijal, a FBI navodi da je pregledano oko 30 odsto snimaka, prenosi Foks 29.

Snimci su otkrili da je još 10 identifikovanih osoba preminulo od prekomerne doze droge. Do smrti tih osoba došlo je kasnije i one su "pronađene na drugim lokacijama - u drugim stambenim objektima ili na drugim mestima u Filadelfiji", rekao je Vanor tokom konferencije za novinare.

Policija je pokušala da razgovara sa 16 osoba, ali one nisu bile spremne na saradnju. Policija planira da obavi razgovor sa još 25 osoba koje se vide na snimcima.