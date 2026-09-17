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Severoistočnu Španiju pogodile su obilne padavine i bujične poplave koje su odnele jedan ljudski život i izazvale saobraćajni kolaps širom regiona.

Španska nacionalna meteorološka služba AEMET još u sredu je izdala upozorenja na nevreme u istočnim delovima zemlje, uključujući i crveni alarm za priobalni pojas Barselone.

Spasioci su u četvrtak u Olivelji, oko 40 kilometara zapadno od Barselone, pronašli telo muškarca čiji je automobil odnela bujica.

Katalonski vatrogasci su na mreži X potvrdili da je pronađeno telo bez znakova života, čime su demantovani raniji izveštaji da je nestala osoba bila žena.

Saobraćajni kolaps i reakcija nadležnih

Nevreme je izazvalo haos u saobraćaju širom Katalonije i Valensije - putevi su poplavljeni, a mnogi letovi otkazani. Vlasti apeluju na građane da ne kreću na put bez preke potrebe, dok je premijer Pedro Sančez upozorio na "veoma komplikovanu situaciju".

Službe za vanredne situacije u Kataloniji zabeležile su preko 500 incidenata i primile više od 850 poziva. Izveštaji i snimci sa društvenih mreža prikazuju delimično potopljena vozila i spasilačke ekipe kako pokušavaju da izvuku automobil zarobljen u podvožnjaku.

U Barseloni su pojedine metro stanice bile zatvorene, autobuske linije preusmerene, a regionalni železnički saobraćaj u prekidu.

Na aerodromu El Prat letovi su kasnili ili su otkazivani.

Rekordne padavine i blokada u Valensiji

Situacija je bila dramatična i u susednoj Valensiji. Prema podacima meteorološkog udruženja AVAMET, u pojedinim opštinama palo je više od 70 mm kiše za svega pola sata. Iz udruženja su na mreži X istakli da se ovako velika količina padavina u tako kratkom periodu retko viđa.

U provinciji Valensija prijavljena su 478 incidenta, uglavnom zbog poplavljenih objekata, materijalne štete i zastoja u saobraćaju.

U samom gradu Valensiji sve metro linije su bile u prekidu, dok je aerodrom bio zatvoren nekoliko sati, pa su avioni preusmeravani na druge piste.

Uticaj klimatskih promena

Ove nezapamćene padavine usledile su odmah nakon najtoplijeg leta u istoriji merenja u Španiji i izuzetno toplog početka septembra.

Naučnici upozoravaju da klimatske promene uzrokovane ljudskim faktorom dodatno pojačavaju mediteranske oluje koje u jesenjim mesecima uobičajeno pogađaju istok zemlje. Sredozemno more tokom leta akumulira ogromnu toplotu, čime se povećava isparavanje i stvara podloga za drastično jače padavine.