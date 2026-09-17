POTPUNI KOLAPS U ŠPANIJI, STRADALA JEDNA OSOBA! Stižu dramatični snimci potopa u Kataloniji i Valensiji, bujica nosila automobile, aerodromi blokirani (VIDEO)
- Obilne padavine i bujične poplave pogodile su severoistočnu Španiju i odnele jedan život, kada je u Olivelji pronađeno telo muškarca čiji je automobil odnela bujica.
- Nevreme je izazvalo saobraćajni kolaps u Kataloniji i Valensiji: poplavljeni su putevi, otkazani letovi i obustavljen metro i železnica.
- U Valensiji je za pola sata palo više od 70 mm kiše, a prijavljeno je stotine incidenata i zatvaranje aerodroma.
Severoistočnu Španiju pogodile su obilne padavine i bujične poplave koje su odnele jedan ljudski život i izazvale saobraćajni kolaps širom regiona.
Španska nacionalna meteorološka služba AEMET još u sredu je izdala upozorenja na nevreme u istočnim delovima zemlje, uključujući i crveni alarm za priobalni pojas Barselone.
Spasioci su u četvrtak u Olivelji, oko 40 kilometara zapadno od Barselone, pronašli telo muškarca čiji je automobil odnela bujica.
Katalonski vatrogasci su na mreži X potvrdili da je pronađeno telo bez znakova života, čime su demantovani raniji izveštaji da je nestala osoba bila žena.
Saobraćajni kolaps i reakcija nadležnih
Nevreme je izazvalo haos u saobraćaju širom Katalonije i Valensije - putevi su poplavljeni, a mnogi letovi otkazani. Vlasti apeluju na građane da ne kreću na put bez preke potrebe, dok je premijer Pedro Sančez upozorio na "veoma komplikovanu situaciju".
Službe za vanredne situacije u Kataloniji zabeležile su preko 500 incidenata i primile više od 850 poziva. Izveštaji i snimci sa društvenih mreža prikazuju delimično potopljena vozila i spasilačke ekipe kako pokušavaju da izvuku automobil zarobljen u podvožnjaku.
U Barseloni su pojedine metro stanice bile zatvorene, autobuske linije preusmerene, a regionalni železnički saobraćaj u prekidu.
Na aerodromu El Prat letovi su kasnili ili su otkazivani.
Rekordne padavine i blokada u Valensiji
Situacija je bila dramatična i u susednoj Valensiji. Prema podacima meteorološkog udruženja AVAMET, u pojedinim opštinama palo je više od 70 mm kiše za svega pola sata. Iz udruženja su na mreži X istakli da se ovako velika količina padavina u tako kratkom periodu retko viđa.
U provinciji Valensija prijavljena su 478 incidenta, uglavnom zbog poplavljenih objekata, materijalne štete i zastoja u saobraćaju.
U samom gradu Valensiji sve metro linije su bile u prekidu, dok je aerodrom bio zatvoren nekoliko sati, pa su avioni preusmeravani na druge piste.
Uticaj klimatskih promena
Ove nezapamćene padavine usledile su odmah nakon najtoplijeg leta u istoriji merenja u Španiji i izuzetno toplog početka septembra.
Naučnici upozoravaju da klimatske promene uzrokovane ljudskim faktorom dodatno pojačavaju mediteranske oluje koje u jesenjim mesecima uobičajeno pogađaju istok zemlje. Sredozemno more tokom leta akumulira ogromnu toplotu, čime se povećava isparavanje i stvara podloga za drastično jače padavine.
Nove poplave pogodile su region nepunih dve godine nakon katastrofalnih poplava u Valensiji u kojima je život izgubilo više od 230 ljudi.
(Kurir.rs/BBC)