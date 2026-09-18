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Sofijsko gradsko tužilaštvo odredilo je devojci zadržavanje do 72 sata, a tužilaštvo će zatražiti da ostane u pritvoru do okončanja postupka. Poziv policiji stigao je oko 00:40 sati 13. septembra.

Dvadesetčetvorogodišnji muškarac pronađen je bez svesti na trotoaru, u blizini stanice gradskog prevoza u naselju Mladost 3.

Na lice mesta odmah su stigli policija i ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti ubodna rana u predelu srca.

Istražitelji došli do bivše devojke

Tokom potrage za osumnjičenim, kriminolozi Sedme policijske stanice i Direkcije policije Sofije, zajedno sa istražiteljima, utvrdili su da je u zločin umešana bivša devojka žrtve.

Devojka je iz sela Bukovlak u oblasti Pleven, a prema policijskim podacima boravila je u Sofiji bez prijavljenog prebivališta. Nakon zločina pobegla je i sakrila se u selu Pančarevo.

Uhvaćena sa još pet osoba

Policija je 14. septembra sprovela specijalnu akciju u Pančarevu. Tada je 21-godišnjakinja uhapšena zajedno sa još pet osoba koje su odranije poznate policiji. Njih petoro kasnije je ispitano u svojstvu svedoka, saopštilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Tokom pretresa istražitelji su pronašli i dokaze za koje se sumnja da je devojka pokušala da uništi spaljivanjem u dvorišnom ognjištu. Među pronađenim predmetima bio je i nož za koji policija navodi da je korišćen u zločinu, kao i ostaci odeće i torba.