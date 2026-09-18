DEVOJKA IZBOLA NOŽEM BIVŠEG DEČKA! Mladić pronađen na trotoaru bez svesti! Horor u naselju Mladost 3 u Sofiji!
- Devojka (21) osumnjičena je da je u sofijskom naselju Mladost 3 nožem ubila bivšeg dečka (24), koji je pronađen bez svesti na trotoaru i preminuo je od ubodne rane u predelu srca.
- Nakon zločina pobegla je i sakrila se u Pančarevu, gde je uhapšena u policijskoj akciji zajedno sa još pet osoba.
- Tužilaštvo joj je odredilo zadržavanje do 72 sata i najavilo zahtev za pritvor do okončanja postupka.
Sofijsko gradsko tužilaštvo odredilo je devojci zadržavanje do 72 sata, a tužilaštvo će zatražiti da ostane u pritvoru do okončanja postupka. Poziv policiji stigao je oko 00:40 sati 13. septembra.
Dvadesetčetvorogodišnji muškarac pronađen je bez svesti na trotoaru, u blizini stanice gradskog prevoza u naselju Mladost 3.
Na lice mesta odmah su stigli policija i ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti ubodna rana u predelu srca.
Istražitelji došli do bivše devojke
Tokom potrage za osumnjičenim, kriminolozi Sedme policijske stanice i Direkcije policije Sofije, zajedno sa istražiteljima, utvrdili su da je u zločin umešana bivša devojka žrtve.
Devojka je iz sela Bukovlak u oblasti Pleven, a prema policijskim podacima boravila je u Sofiji bez prijavljenog prebivališta. Nakon zločina pobegla je i sakrila se u selu Pančarevo.
Uhvaćena sa još pet osoba
Policija je 14. septembra sprovela specijalnu akciju u Pančarevu. Tada je 21-godišnjakinja uhapšena zajedno sa još pet osoba koje su odranije poznate policiji. Njih petoro kasnije je ispitano u svojstvu svedoka, saopštilo je bugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Tokom pretresa istražitelji su pronašli i dokaze za koje se sumnja da je devojka pokušala da uništi spaljivanjem u dvorišnom ognjištu. Među pronađenim predmetima bio je i nož za koji policija navodi da je korišćen u zločinu, kao i ostaci odeće i torba.
Protiv 21-godišnjakinje pokrenuta je istraga zbog namernog ubistva. Ona je zadržana do 72 sata u policiji, nakon čega će sud odlučivati o zahtevu tužilaštva da joj bude određen pritvor. Istraga je i dalje u toku.
(Kurir.rs/Marica)