RUSIJA ZATVARA NEMAČKI KONZULAT U SANKT PETERBURGU! Osoblje skinulo zastavu i znak sa nemačkim federalnim orlom
- Rusko ministarstvo spoljnih poslova je ranije ovog meseca objavilo da konzulat mora "prekinuti rad najkasnije" 18. septembra
- Iako se u saopštenju ne pominje konkretno da je Nemačka okrivila Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu prošlog meseca, čini se da se optužba ministarstva o "eskalaciji" odnosi na ovo
Osoblje je uklonilo nemačku zastavu i znak sa nemačkim federalnim orlom iz nemačkog konzulata u Sankt Peterburgu.
Ovo dolazi nakon što je Rusija naredila njegovo zatvaranje kao odgovor na odluku Berlina da zatvori ruski konzulat u Bonu i ruski kulturni centar u Berlinu.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova je ranije ovog meseca objavilo da konzulat mora "prekinuti rad najkasnije" 18. septembra i da "svi njegovi zaposleni moraju napustiti Rusku Federaciju najkasnije do tog datuma".
Takođe je naredilo zatvaranje Geteovih nemačkih kulturnih centara u Rusiji.
Ministarstvo je okrivilo nemačke vlasti da su "ponovo" izazvale novu rundu eskalacije u bilateralnim odnosima i reklo da "sva odgovornost za posledice u potpunosti leži na nemačkoj vladi".
Nemačka okrivila Moskvu za napad na aerodrom u Lajpcigu
Iako se u saopštenju ne pominje konkretno da je Nemačka okrivila Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu prošlog meseca, čini se da se optužba ministarstva o "eskalaciji" odnosi na ovo.
Podsetimo, lokalne vlasti u Lajpcigu pronašle su dron u blizini ukrajinskog aviona na aerodromu 4. avgusta i deaktivirale ga nakon što su zatvorile obe piste.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint izjavio je 1. septembra da pokušaj napada odgovara "širem obrascu ruskih hibridnih operacija u Evropi".
(Kurir.rs/Sky news)