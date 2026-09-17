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Osoblje je uklonilo nemačku zastavu i znak sa nemačkim federalnim orlom iz nemačkog konzulata u Sankt Peterburgu.

Ovo dolazi nakon što je Rusija naredila njegovo zatvaranje kao odgovor na odluku Berlina da zatvori ruski konzulat u Bonu i ruski kulturni centar u Berlinu.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova je ranije ovog meseca objavilo da konzulat mora "prekinuti rad najkasnije" 18. septembra i da "svi njegovi zaposleni moraju napustiti Rusku Federaciju najkasnije do tog datuma".

Takođe je naredilo zatvaranje Geteovih nemačkih kulturnih centara u Rusiji.

Ministarstvo je okrivilo nemačke vlasti da su "ponovo" izazvale novu rundu eskalacije u bilateralnim odnosima i reklo da "sva odgovornost za posledice u potpunosti leži na nemačkoj vladi".

Nemačka okrivila Moskvu za napad na aerodrom u Lajpcigu

Iako se u saopštenju ne pominje konkretno da je Nemačka okrivila Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodrom u Lajpcigu prošlog meseca, čini se da se optužba ministarstva o "eskalaciji" odnosi na ovo.

Podsetimo, lokalne vlasti u Lajpcigu pronašle su dron u blizini ukrajinskog aviona na aerodromu 4. avgusta i deaktivirale ga nakon što su zatvorile obe piste.