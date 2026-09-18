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Ambasadorka Evropske unije (EU) u Ukrajini Katarina Maternova je danas izjavila da je Kijev "postao grad na prvoj liniji fronta" jer je od 27. avgusta pod danonoćnim napadima.

"Rusi su nas sinoć direktno udarili masivnim napadom kombinujući rakete i dronove", napisala je Maternova na društvenoj mreži Iks (X).

Ambasadorka je rekla da od kraja avgusta Kijev živi u strahu od novih dronova na mlazni pogon koji su brži i mnogo teži za presretanje.

"Napadi traju satima. Ljudi više ne spavaju noću. Broj žrtava samo u Kijevu i okolnom regionu dostigao je oko 120 od početka avgusta. I taj broj nastavlja da raste", rekla je Maternova i dodala da su putnički vozovi sve češće meta.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je saopštilo da je ukrajinska železnica koja prevozi zapadnu opremu "legitimna vojna meta" i da niko ne može da garantuje bezbednost zapadnih političara i diplomata koji posećuju Ukrajinu, navela je ona.

Ocenila je da "to nije upozorenje, nego priznanje. Rusija je Kijev pretvorila u liniju fronta. A civile u mete", dodala je ambasadorka EU u Ukrajini.