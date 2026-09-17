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Povodom učestalih incidenata i nedavne vesti da je avion ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog bio ugrožen prilikom poletanja iz Kišinjeva, penzionisani pilot Stevan Ignjatović ocenjuje za emisiju "Puls" da u tom slučaju nije reč o stvarnoj ugroženosti, već o medijskoj taktici.

- Predsednički avioni obično imaju vrhunske sisteme zaštite, ali ako govorimo o konkretnom slučaju Zelenskog, verujem da je to više bio marketing nego stvarna bezbednosna mera. U ovom opštem ludilu koje traje već skoro četiri i po godine, sve je u službi marketinga i zavisi od trenutnog stanja na frontu. Da je neko zaista želeo da ga sruši, to bi i uradio - naročito danas, kada je tehnologija toliko napredovala.

Civilni avioni bez zaštite, udarac drona fatalan

Rizici koje bespilotne letelice nose sa sobom za komercijalnu avijaciju su ogromni. Za razliku od specijalizovanih državnih letelica, obični putnički avioni nemaju odbrambene mehanizme.

- Civilni avion izuzetno teško može da preživi udarac drona - čak i oni manji, od samo 20-30 centimetara, mogu da ponesu do pola kilograma eksploziva. Sve zavisi od toga za koje namene je avion napravljen i kakav zadatak ima. Jedino letelice poput američkog 'Air Force One' ili ruskog predsedničkog aviona u kom leti Putin imaju namenske sisteme odbrane. Ti mehanizmi se drže u strogoj tajnosti, ali obuhvataju zaštitu od raketa i dronova, kao i sisteme za presretanje i neutralisanje pretnji na bezbednoj udaljenosti - od laserskog naoružanja i raketa, pa sve do nekadašnjih mitraljeza u repnom delu aviona.

05:15 Stevan Ignjatović: Civilni avion teško može da preživi udarac drona Izvor: Kurir televizija

Komercijalni letovi sve češća meta

Ekspanzija tehnologije doprinela je tome da su dronovi postali lako dostupni širem krugu ljudi, čime se rizik u vazdušnom prostoru višestruko povećao.

- Tu slučajnosti nema, namera je potpuno očigledna. Danas svako može da kupi dron koji može da napravi ozbiljno zlo. Po našim propisima, svako poletanje drona mora se prijaviti kontroli letenja, praktično kao da upravljate pravim avionom. Dronovi se danas koriste za sve, od snimanja svadbi i sahrana do mapiranja terena, pa je njihova primena dostigla nivo naučne fantastike. Tehnologija je neverovatno napredovala, a cene se kreću od 100 ili 200 evra pa sve do preko 100 miliona za najsavremenije vojne modele. Reč je o posebnim materijalima i strogo kontrolisanim uslovima proizvodnje, ali i o obuci ljudi koji njima upravljaju, naročito kada su borbeni dronovi u pitanju. Zato su mnoge vazduhoplovne akademije već otvorile i zvanične smerove za pilote dronova.

Foto: Reuters

Pregled aviona pre leta kao ključna linija odbrane

Govoreći o svakodnevnim procedurama i bezbednosti na aerodromima, Ignjatović objašnjava da odgovornost za tehničku ispravnost letelice pre svakog poletanja leži direktno na pilotu.

- Kada pilot dođe na posao, prvo preuzima razne izveštaje i obavlja brifing sa posadom. Nakon toga odlazi do aviona, gde mu je obaveza da uradi vizuelni pregled i uveri se da letelici fizički ništa ne fali. Posebna pažnja posvećuje se točkovima i istrošenosti kočnica. Ako pilot proceni da su kočnice potrošene više nego što je dozvoljeno, ima puno pravo da pozove mehaničara kako bi se problem odmah otklonio.

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Kurir.rs

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