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Dejvis, direktor inženjerske kompanije "Amkanu" iz Južnog Velsa, bio je u avionu "Cirrus SR22T" koji se u utorak srušio u blizini Lojkerbada, u kantonu Vale. Među trojicom stradalih bio je i još jedan britanski državljanin.

Avion je poleteo sa aerodroma Sion u dolini Rone, a oko 10 minuta kasnije udario je u severnu padinu planine u oblasti Fluhalp. Nešto posle 16 sati u tom području prijavljen je dim.

Foto: Police Cantonale Valaisanne

Na mesto nesreće stigli su vatrogasci, policija i spasilačke ekipe helikopterima, ali uzrok pada još nije poznat. Istragu vode Švajcarski odbor za bezbednost saobraćaja, policija kantona Vale i kancelarija glavnog tužioca.

Kompanija "Amkanu" oprostila se od Dejvisa, opisujući ga kao "nezaustavljivu silu", mentora i "veoma dobrog prijatelja". Dejvis je preuzeo vođenje firme 2000. godine, koju je njegov otac osnovao 1975.

- Iznad svega, bio je suprug, otac i deda - navela je kompanija.

Foto: Privanta arhiva

Dejvis je bio iskusan pilot i veliki zaljubljenik u avijaciju. Imao je sopstveni helikopter i bio aktivan u avijatičarskoj zajednici. Od 2017. godine bio je i član upravnog odbora humanitarne organizacije "Wales Air Ambulance".

Njegov sin Aron rekao je da je porodica "doživela nezamisliv gubitak", opisujući oca kao odlučnog čoveka koji nikada nije prihvatao da je neki problem prevelik da bi se rešio.

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da pruža podršku porodicama dvojice britanskih državljana koji su poginuli u nesreći.