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Reke širom sveta su 2025. godine doživele jednu od svojih najsušnijih godina u više od tri decenije, jer su se glečeri nastavili povlačiti, a zalihe podzemnih voda smanjivale, što ukazuje na rastuće rizike po bezbednost vode, saopštila je Svetska meteorološka organizacija (SMO).

Godišnji izveštaj agencije UN o stanju globalnih vodnih resursa pokazao je da globalni hidrološki ciklus postaje sve nestabilniji, sa dugotrajnim sušama, jakim poplavama i smanjenjem prirodnih zaliha slatke vode koje pogađaju zajednice i ekonomije širom sveta.

"Prošla godina je bila jedna od najsušnijih godina za rečne tokove u poslednjih 35 godina. U proteklih sedam godina zabeleženi su neuobičajeni rečni tokovi", rekla je generalna sekretarka SMO Selest Saulo na konferenciji za novinare u Ženevi u utorak, 15. septembra.

1/10 Vidi galeriju Dunav je pogođen izuzetno niskim vodostajem. Novi toplotni talas mogao bi dodatno da pogorša stanje. Foto: Vadim Ghirda/AP

"Ekstremni događaji povezani sa vodom i dalje uništavaju zajednice i ekonomije", rekla je ona, dodajući da su Azija i Afrika činile najmanje polovinu svih prijavljenih hidroloških katastrofa i više od 80 procenata povezanih smrtnih slučajeva u poslednjih pet godina.

Prema izveštaju, protoci reka ispod normale pokrivali su 36 procenata svetskih rečnih slivova u 2025. godini, što je čini jednom od najsušnijih godina za reke ikada zabeleženih, odnosno u poslednjih 35 godina.

"Protoci ispod normale pokrivali su 36 procenata svetskih rečnih slivova. Zbog toga je 2025. jedna od najsušnijih godina za reke ikada zabeleženih, odnosno u poslednjih 35 godina", rekao je Vejn Dženkinson, direktor Odeljenja za hidrologiju i kriosferu SMO.

U izveštaju se navodi da količina vode uskladištene na kopnu – koja uključuje podzemne vode, jezera, reke, vlažnost zemljišta, sneg i led – opada od sredine 2010-ih, što ukazuje na dugoročno iscrpljivanje zaliha slatke vode.

"Iscrpljujemo naše rezerve", rekao je Saulo.

Ubrzano topljenje glečera

Izveštaj je takođe ukazao na ubrzano topljenje glečera. Četvrtu godinu zaredom, svaki veći glacijalni region na Zemlji zabeležio je neto gubitak ledene mase tokom 2025. godine.

Samo u hidrološkoj 2025. godini, glečeri su izgubili skoro 408 gigatona leda, što je doprinelo oko 1,1 milimetara globalnom porastu nivoa mora, prema podacima Svetske meteorološke organizacije (SMO).

Tokom tri godine, od 2023. do 2025. godine, kumulativni gubitak glečera dostigao je oko 1.400 gigatona vode, što je ekvivalentno oko trećini godišnje globalne potrošnje slatke vode.