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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas je dekretom postavio Antona Kovalskog za vršioca dužnosti glavnog tužioca.

Prethodni tužilac Ruslan Kravčenko je smenjen pošto je počela istraga protiv jednog od njegovih službenika za koga se tvrdi da je formirao grupu koja je iznudom uzimala velike sume novca da bi štitila ilegalne "kol-centre" koji od građana prevarom uzimaju novac.

Kravčenko nije optužen za neko krivično delo, niti je osumnjičeni u istrazi koju od početka septembra protiv te navodne grupe njegovog podređenog službenika vode Nacionalni biro Ukrajine ;za suzbijanje korupcije (NABU) i Specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije (SAT),.

Kao odgovor na to Kravčenko je izjavio je da je ta istraga osveta direktora NABU-a Semjona Krivonosa koga je on prijavio vlastima zbog sumnje da pod okriljem antikorupcijskih organa radi iznude ;organizuje "sistematske napade" na razne subjekte, falsifikuje službena dokumenta radi sticanja velike materijalne koristi i da je umešan u malverzacije sa zemljištem.

Ruslan Kravčenko Foto: Marianna Kotyk / Zuma Press / Profimedia

Kada je taj krupan sukob postao javan, preteći da ugrozi međunarodni ugled Ukrajine tokom pregovora o pristupanju EU, predsednik Zelenski je suspendovao Kravčenka i zahtevao njegovo hitno smenjivanje što je parlament (Vrhovna rada) obavio u utorak.

Samo nekoliko sati pre smenjivanja, Kravčenko se odrekao državnog obezbeđenja i službenim vozilom napustio Ukrajinu.

Iako tvrdi da je na službenom međunarodnom putovanju radi informisanja zapadnih partnera o onome što naziva "nekontrolisanim institucionalnim ovlašćenjima u borbi protiv korupcije", ukrajinske vlasti i organizacije za nadzor u toj oblasti okarakterisale su njegov odlazak kao bekstvo.

To je poslednji u nizu velikih korupcijskih skandala koji su doveli do smenjivanja visokih zvaničnika i promena u državnom vrhu Ukrajine.