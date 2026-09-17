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Nemačke vlasti uhapsile su 24-godišnjeg državljanina Iraka u saveznoj pokrajini Brandenburgzbog sumnje da je planirao terorističke napade u Nemačkoj, a kao prvu metu navodno je odabrao crkvu u Bremenu.

Savezno tužilaštvo u Karlsrueu saopštilo je da osumnjičeni deli radikalnu islamističku ideologiju terorističke organizacije Islamska država (ISIL), dok ga istražioci terete za pokušaj osnivanja terorističke organizacije, pripremanje teškog nasilnog dela kojim bi bila ugrožena država i kršenje zakona o oružju.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je još u proleće 2025. godine sa drugim osobama planirao napade na ljude koje su smatrali "nevernicima", a za realizaciju tih planova već je nabavio vatreno oružje.

Istražitelji tvrde da je muškarac izviđao crkvu u Bremenu, koja je trebalo da bude "prva meta" napada grupe.

SH navodi da je osumnjičeni, prema informacijama nemačkih vlasti, uspeo da za planove pridobije još jednu osobu čiji identitet za sada nije poznat, dok su njegovi pokušaji da regrutuje dodatne saradnike propali.

Pripadnici nemačke Savezne kriminalističke policije i Savezne policije uhapsili su 24-godišnjaka u okrugu Barnim u Brandenburgu, severno od Berlina.

Posle hapšenja izveden je pred istražnog sudiju Saveznog suda pravde u Karlsrueu, koji je naredio da bude zadržan u istražnom pritvoru dok se postupak nastavlja.

1/32 Vidi galeriju Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia