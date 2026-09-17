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Vozni red još nije u potpunosti uspostavljen

Vozni red još nije u potpunosti uspostavljen

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Ukrželeznica zaustavila je vozove 111 puta tokom prethodne noći zbog opasnosti od granatiranja, objavio je šef putničke komunikacije u Ukrajinskoj železnici Oleksandr Ševčenko.

Vozni red zbog toga još nije u potpunosti uspostavljen, preneo je Ukrinform.

"Neprijatelj nastavlja da udara na železnicu, ali je noć prošla bez žrtava. Centar za praćenje Ukrželeznice je tokom noći inicirao 111 zaustavljanja putničkih vozova, evidentirajući direktnu pretnju ili ulazak voza u radijus u kojem bi mogao da bude oštećen", navodi se u izveštaju objavljenom na Fejsbuku.

Zbog prinudnih zaustavljanja i preusmeravanja vozova na bezbednije rute, neke linije kasne i više od šest sati.

Pošto je lokomotiva granatirana u Nikolajevskoj oblasti, putnici jednog od vozova bili su primorani da deo puta putuju autobusom i nekoliko puta su evakuisani usput.

Kako je objavljeno, ruski dron je rano jutros oštetio i zgradu stanice u Berestinu, u Harkovskoj oblasti. Putnici i zaposleni na stanici bili su u skloništima, u toku je pregled infrastrukture.

U Kijevu je u ruskom napadu oštećena infrastruktura kružne železničke stanice Mikilska Slobodka.